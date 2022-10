Au village de Raymond Poulidor, on attend avec impatience le départ d'étape du Tour de France 2023

Dans la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, Raymond Poulidor est partout : statue, photos, coupure de presse… Le village sera d'ailleurs départ d'étape pour le prochain tour de France, le 9 juillet 2023.

Il n'y en a pas un qui ne connaît pas "l'éternel second" : Raymond Poulidor. L'un est le cousin du mari de la petite-fille de Poulidor, l'autre l'a rencontré à la déchèterie, ou bien a joué au tarot avec lui. Bernard, lui, est un ancien compagnon de table de Raymond Poulidor. À l'heure du déjeuner, ils mangeaient ensemble au restaurant de la place du village de Saint-Léonard-de-Noblat. "Là, on faisait un bon gueuleton, on buvait bien" raconte Bernard, en montrant du doigt la table du fond, envahi par les photos de Raymond Poulidor.

Un charcutier a même dédié sa devanture à Raymond Poulidor. © Radio France - Philippine Thibaudault

Un hommage à Poupou

Bernard est un ancien commissaire de course : il fermait la course cycliste dans sa voiture avec le girofar bleu. Forcément, c'est toute une symbolique pour lui que le Tour de France démarre une étape dans sa petite ville. Les yeux pétillants, l'homme de 69 ans est prêt à reprendre du service : "Si on me demande de barrer une route ou bien de faire le signaleur, je le ferai volontiers".

Le départ de l'étape à Saint-Léonard-de-Noblat sera l'occasion de rendre hommage à Raymond Poulidor. © Radio France - Philippine Thibaudault

Les habitués qui connaissent Poupou viendront chez nous

Frédérique tient le restaurant qui a accueilli Raymond Poulidor pendant des années. Cet évènement est du pain béni pour lui. "Les habitués qui connaissent Poupou viendront chez nous. Surtout pour voir un peu ce que fait son petit-fils lors de l'étape du Tour de France" se réjouit le gérant.

Raymond Poulidor est mort et enterré à Saint-Léonard-de-Noblat. © Radio France - Philippine Thibaudault

Voir en vrai le Tour de France

Pierre et Céline, le papa et sa fille, mangent tous les deux ensemble. Des photos de Raymond Poulidor décorent le mur du restaurant derrière eux. Dans la famille, le vélo est une institution. "Depuis que je suis toute petite, mon papa regarde le Tour de France. Je le suivais aussi avec ma grand-mère" se rappelle Céline. Alors pour elle, voir de ses propres yeux le Tour de France, la caravane et les coureurs, depuis chez elle, c'est une aubaine. Et elle sait déjà qu'à son tour, elle emmènera ses enfants avec elle.