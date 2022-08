À la Selle-Craonnaise, des gamelles à la pelle au wakeboard de la Rincerie

Chaque matin du mois d'août, France Bleu Mayenne vous emmène à la découverte d'un coin de votre département, à travers un loisir, une personnalité locale, un cimetière, un hébergement insolite ou une anecdote. Pour poursuivre cette série d'été, on part en direction de la Rincerie, à la Selle-Craonnaise, dans le sud-ouest de la Mayenne. La base de loisirs propose de pratiquer le wakeboard : un câble tracte le sportif, à genoux ou debout sur une planche, ressemblant à celle utilisée par les surfeurs ou les snowboardeurs.

L'initiation commence par "la planche à genoux", rapporte Thalassa, opératrice depuis six ans à La Rincerie. "Ensuite, il y a le ski nautique [avec deux skis, un pour chaque pied], qui est déjà un peu plus compliqué que la planche à genoux." Troisième étape : le véritable wakeboard, debout sur une seule planche. Le câble, électrique et "donc non-polluant et respectueux de l'environnement", tracte celui qui s'y essaie jusqu'à 30 km/h. Les chutes ne sont alors jamais très loin : "Si vous tombez dans un virage, nous n'allons pas vous disputer, rassure Thalassa. C'est normal."

Chutes en série

Certains pratiquent d'ailleurs le wakeboard autrement. Annette a décidé d'apprécier le spectacle donné par les apprentis sportifs, depuis sa chaise installée au bord du bassin. "Normalement, lui est bien", désigne-t-elle du doigt, en pointant un professionnel de l'activité. "Impeccable !", s'exclame-t-elle. Parfois, Annette est plus taquine : "Non, ce petit, il ne faut mieux pas qu'il teste." "Oh, il s'est ramassé la gamelle", renchérit son amie Antoinette.

Pour partir effleurer l'eau, ou finir la tête la première dedans, comptez 22 € pour 1 heure de pratique sur l'étang de la Rincerie, 20 € en tarif réduit (moins de 18 ans et étudiant) et 33 € pour 2 heures (30 € en tarif réduit). Cette activité wakeboard est accessible dès 10 ans, sous condition de savoir nager.

