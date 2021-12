Au Zooparc de Beauval, vers une fréquentation record en 2021, malgré le Covid-19

Rodolphe Delort, directeur du Zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, dresse un bilan plutôt positif de l'année 2021, à quelques jours du passage à 2022, malgré les difficultés liées à l'épidémie de Covid-19.

Progression en 2021 malgré la crise sanitaire

"En tout à fait sur deux ans, sur 2020 et 2021, nous avons eu au total neuf mois et demi de fermeture, ce qui est colossal et ce qui était une grande première dans la vie de Beauval depuis 41 ans !", explique-t-il ce lundi matin sur France Bleu Orléans, ajoutant : "la saison d'été était repartie de façon très importante et les visiteurs sont revenus nombreux parce que les Français sont restés en France. En plus, au parc de Beauval, nous recevons principalement une clientèle française. Donc, nous sommes en progression sur ces mois de réouverture."

Et Rodolphe Delord affirme que le Zooparc de Beauval n'est "pas très loin" du record de fréquentation de 2019 (1,6 millions de visiteurs en un an). "Sur sept mois, nous avons reçu 1,4 million de visiteurs. Ce n'est pas encore terminé. Aux vacances de Noël, nous attendons relativement beaucoup de visiteurs, surtout que nous allons avoir des soirées organisées avec des possibilités de dîner dans le dôme".

Les noms des deux jumelles pandas de Beauval ont été dévoilés ce jeudi par Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi, leurs parrain et marraine.. © Radio France - Jean Rinaud

L'une des attractions principales de Beauval est, évidemment, la présence des jumelles pandas qui sont nées le 2 août dernier : "les visiteurs peuvent y voir tous les jours et ils sont adorables. Ils pèsent 7 kilos. Ils sont tantôt avec leur mère, tantôt sans leur maman, parce que leur maman a encore besoin de se reposer, de manger tranquillement, de dormir. Mais en tout cas, le public peut les voir, du matin au soir, jouer tous les deux, faire des galipettes. Ils sont absolument adorables !"

Prolonger le prêt des deux pandas géants

Concernant 2022, Rodolphe Delord rappelle que "les travaux de notre cinquième complexe hôtelier, un hôtel de 140 chambres au milieu de Saint-Aignan" vont bientôt démarrer. Le patron de Beauval espère aussi prolonger le partenariat pour garder les parents pandas (les deux pandas géants sont prêtés par la Chine depuis 2012 et Beauval veut prolonger ce prêt au-delà de dix ans). Mais le Covid-19 complique les choses : "ce n'est pas encore signé. Nous espérons signer prochainement. Les échanges entre la France et la Chine sont compliqués à cause du Covid en ce moment. J'ai rencontré récemment l'ambassadeur de Chine. J'ai rencontré Madame Macron il y a quelques jours. (...) J'espère pouvoir aller en Chine et pouvoir signer le futur partenariat pour certainement dix ans de plus."