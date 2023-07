Aubenas : le château totalement réhabilité à la fin de l'année

C'est un très gros chantier qui va s'achever. La réhabilitation du château d'Aubenas a débuté en 2017 avec la réfection des extérieur. Les pierres ont été rejointées à la chaux et les tuiles ont été changées. Depuis trois ans, c'est l'intérieur du château qui est en travaux. Le château était très dégradé : depuis 1810, i appartient la ville. Il a été tour à tour une prison, un tribunal. Mais il n'avait jamais été rénové. Il avait finalement été fermé au public car trop dangereux. Il y avait quelques visites très limitées avec des guides.

L'ensemble des salles intérieures ont été réhabilitées. Le château, au départ un donjon puis un château fort a peu à peu été transformé par ses propriétaires en résidence d'habitation. Il n'a cessé d'évoluer depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui.

Une des salles du XVIIIème siècle du château © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un centre d'art contemporain et patrimonial

Il deviendra très bientôt un centre d'art contemporain et patrimonial. Son directeur Victor Secrétan qui a participé à l'ouverture du centre d'art contemporain de Montpellier annonce quatre à six expositions temporaires par an pour une ouverture en mai 2024. En tout cas le bâtiment va revivre : on pourra en visiter la totalité et comprendre l'histoire de ce château emblématique d'Aubenas.

Le grand escalier © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La photo ci-dessous montre une partie de la salle des pas perdus de l'ancien tribunal. des inscriptions ont été découvertes : comme ce "vive les français" inscrit e hait de ce panneau. On remarque un espace entre les mots : à l'origine, il était écrit "vive le roi des français", Louis-Philippe 1er qui régna de 1830 à 1848. Au moment de la révolution de 1848 et de l'instauration de la deuxième république, on effaça le mot roi.

La salle des pas perdus de l'ancien tribunal au coeur du château © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La terrasse pourra servir à organiser des concerts avec une vue imprenable sur les monts d'Ardèche.

La terrasse du château © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un chantier à 11,2 millions d'euros

Le chantier aura coûté au total 11,2 millions d'euros : 2,8 millions pour l'extérieur et 8,4 millions pour la rénovation intérieure financé par la ville, la région et le département.