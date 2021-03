Aubigny sur Nère : France 3 vous emmène en " Terre écossaise de France "

En 1419, 20.000 soldats écossais sont venus prêter main forte au roi Charles VII, réfugié à Bourges, pour reconquérir son royaume face aux Anglais. Beaucoup ont fait souche et cette amitié séculaire est toujours vivace aujourd'hui. C'est ce que vous verrez dans ce documentaire avec des personnages haut en couleur et des images 3D magnifiques de Bourges au XVeme siècle. Un documentaire signé Laurent Sorcelle : " Des seigneuries ont été offertes aux soldats écossais venus se battre à l'époque. Ces soldats ont fait souche et comptent des descendants aujourd'hui. Des familles du Berry portent des noms d'origine écossaise, des communes également. Prenons l'exemple de St-Martin d'Auxigny au nord de Bourges, bien connu pour ses pommes. Eh bien, ce sont les écossais, il y a 600 ans, qui ont lancé cette production dans cette commune. Ce lien franco-écossais fait partie de l'identité berrichonne, en tout cas dans le Haut Berry. Et aujourd'hui, à l'heure du brexit, les écossais se sentent meurtris puisqu'ils sont très pro européens. Il faut savoir qu'on avait la double nationalité jusqu'en 1903. Lorsqu'on était français, on était également écossais là-bas et vice-versa. Cela fait partie de notre identité berrichonne."

La production de pommes au nord de Bourges a été lancée par les écossais. - Illégitime Défense

Parmi les personnages que vous découvrirez, Robert Amyot - MacKinnan, de Vailly sur Sauldre. Ce Franco-Canadien d'origine écossaise, cultive la tradition de son clan qu'il représente partout en Europe. : " Je porte le kilt tous les jours. Il est aux couleurs de mon clan, tout comme le masque anti-covid en ce moment ! Je joue de la cornemuse berrichonne. George Sand et la grande tradition des maîtres-sonneurs m'ont toujours fasciné. Aujourd'hui, je vis en terre écossaise de France, oui. C'est une histoire qui a 600 ans. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, hélas. Avec au coeur de ce territoire, la ville d'Aubigny-sur-Nère, cité médiévale de caractère. Ce territoire est écossais dans l'âme. Les écossais venus donner un coup de main pendant la guerre de 100 ans, y sont restés avec toute leur culture, leurs couleurs, leur mythologie, leurs pommes. C'est encore vivace, c'est riche. On a beaucoup de chance." Vous découvrirez que certains, pris d'amour pour ce territoire, n'hésitent pas à créer de nouveaux clans, bien que sans liens familiaux directs avec l'Ecosse. Le clan MacBerry a ainsi vu le jour. A voir sur France 3 à 22H45 ce lundi soir ou en replay sur la France En Vrai Centre Val de Loire