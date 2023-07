Aubigny-sur-Nère : record de Pipe bands en vue

On fête cette année, les 600 ans de la donation de la ville d'Aubigny-sur-Nère par le roi de France Charles VII, à Jean Stuart de Darnley pour remercier les Ecossais d'être venus prêter mains fortes aux français contre les Anglais en 1419, en pleine guerre de 100 ans. Le coup d'envoi des festivités sera donné par l'inauguration jeudi soir des travaux de restauration du château des Stuart. 700.000 euros ont été investis pour cela : "C'est sa forme d'origine, décrit François Gresset, adjoint au maire. J'ai connu des appentis, et des constructions anarchiques contre ce château. Tout a été démoli. Aujourd'hui, ce château est comme au temps des Stuart. Il est magnifique. Toutes les toitures ont été refaites, les crépis, Les charpentes sont réalignées. Le bâtiment est reparti pour 150 ans. Malheureusement, la chapelle ne sera pas tout à fait terminée pour l'inauguration. Elle le sera sans doute fin juillet."

François Gresset, adjoint au maire d'Aubigny sur Nère © Radio France - Michel Benoit

Un record de participants

On battra un record cette année avec 12 pipe-bands, presque deux fois plus que d'habitude et 14 clans présents. Outre les défilés dans la ville, plusieurs temps forts vont rythmer ces fêtes. A ne pas manquer la traditionnelle nuit de la cornemuse, samedi soir. Il n'y aura jamais eu autant de musiciens, se réjouit Francois Gresset : "Vous vous rendez compte, plus de cent-cinquante cornemuses sur la pelouse qui vont jouer ensemble ! Elles seront accompagnées par un orchestre de cinquante musiciens. On aura une chorale de Bourges et une chorale de Vignoux sur Barangeon. Je suis sûr que les spectateurs vont être sur un nuage."

Le programme musical sera très grand public, nous assure t-on. Et vendredi soir, le Celtica Pipes Rock, un groupe autrichien assurera le spectacle : "Ils mettent le feu au propre comme au figuré, poursuit François Gresset puisqu'ils enflamment leurs cornemuses. Elles vont cracher des flammes. Les baguettes de tambour seront aussi enflammées. Ce sera une soirée brûlante !"

Les tribunes pour les différents spéctacles © Radio France - Michel Benoit

"Quand j'étais gamin, je n'allumais pas la télé, je faisais de la cornemuse"

Bastien Genda, Pipe Major de l'Aubigny Auld Alliance Pipe Band, va évidemment savourer ces trois jours de fête : "J'ai commencé la cornemuse à l'âge de sept ans, après être allé au festival interceltique de Lorient. J'en ai 23 aujourd'hui. C'est une sonorité qui m'a plu tout de suite. Quand j'étais gamin, je n'allumais pas la télé, je faisais de la cornemuse. C'est comme tout, si on veut être bon, il faut s'entraîner. Je suis heureux car on a réussi à recruter des caisses claires pour notre pipe band d'Aubigny. C'est beaucoup plus sympa car elles donnent le rythme quand on joue et c'est beaucoup plus attrayant."

La chapelle du château d'Aubigny sur Nère est encore en travaux pour quelques jours. © Radio France - Michel Benoit

L'élection Chic en Kilt récompensera l'homme représentant le mieux l'esprit de ces fêtes : ce sera samedi à 17h00. Inscriptions jusqu'à 16h30, le jour même. Le jury sera entièrement féminin. Et ce n'est qu'un petit aperçu du programme.