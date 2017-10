Aubigny sur Nère : un festival pour aider les Restos du Coeur

" Le Berry a du coeur " , 3ème édition de ce festival à la Forge d'Aubigny sur Nère. 70 bénévoles, 10 groupes, 10 heures de musique ce samedi à partir de 18H00. Un festival dont le droit d'entrée est original : il faut ramener 5 kilos de denrées, qui seront offertes aux restos du coeur.

Ce festival "Le berry a du Coeur" représente 8 % de la collecte des restos du coeur dans le Cher. L'année dernière, le Berry a du coeur a attiré 650 spectateurs. L'objectif est de progresser chaque année pour recueillir toujours plus de denrées. La collecte commence à prendre de l'ampleur : l'année dernière, le festival a connu un beau succès. Bertrand Rogué, vice-président de l'association Berry Family est très fier des 3,5 tonnes de denrées collectées. " L'objectif c'est 4 tonnes cette année et 750 spectateurs. Les gens viennent d'assez loin. De Caen , Bordeaux, Clermont-Ferrand, St-Etienne. Ce qu'ils aiment avant tout, c'est l'ambiance assez familiale sur ce festival, sans prise de tête." Rassurez-vous si vous vous présentez sans boites de conserves ou paquets de pâtes, vous pourrez quand même rentrer. Simon Bouillot est le président de l'association Berry Family qui organise ce festival : "On vous demandera un droit d'entrée de 10 euros, si vous n'amenez pas de denrées. Avec cette argent, on ira acheter des marchandises qui font défaut généralement aux restos du coeur, comme des produits pour bébé, des couches ou des petits-pots. "

L'emblème de la Berry Family, qui organise ce festival, est une vache plutôt rigolote. © Radio France - Michel Benoit

Deux scènes jouent en alternance avec des artistes qu'il n'est pas trop difficile de convaincre de venir jouer gratuitement. "Certains amènent même quelques sacs de denrées. c'est plutôt sympa. Nous on leur rembourse simplement leurs frais." expliqueFlorian Barret, le présentateur du festival. La programmation est assez variée : reggae, chanson française, soul. Coup d'envoi à 18H00, jusque 3 heures du matin, sans temps mort. Côté local, une artiste d'Aubigny sur Nère, Margaux Christie.

L'affiche 2017 du festival "Le Berry a du coeur" à Aubigny sur Nère © Radio France - Michel Benoit

Des grapheurs exécuteront une fresque et puis n'oublions pas le village partenaires où la gastronomie berrichonne sera à l'honneur : vin de Valençay, bière de Sancerre (et oui !), sucrine du Berry, fromage de chèvre et même un stand pour redécouvrir le lait-fraise de notre enfance. Mais rassurez-vous, il y aura aussi de la bière pression. RV à la Forge, route de Clémont à Aubigny sur Nère.