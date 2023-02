Aubusson : Harry Potter ensorcèle la Licorne

Happy birthday Harry ! Il y a tout juste 25 ans, Harry Potter faisait sa première apparition entre les mains des lecteurs français. Le thème était donc tout trouvé cette année pour la 9ème édition des "Nuits des livres Harry Potter" : les éditions Gallimard (qui publient la saga) proposent un focus sur le premier tome, A l'école des sorciers, du 2 au 5 février. En Creuse, la librairie La Licorne à Aubusson participe à l'opération. Elle organisera le grand quiz ce vendredi 3 février au cours d'une soirée où les fans viendront tester leurs connaissances déguisés.

Un quiz sur et dans un univers fantastique

Tout sera fait pour se mettre dans l'ambiance. "Il y aura des chandelles volantes comme dans le réfectoire de Poudlard, la boule de divination du professeur Trelawney détaille Estelle Moreau, libraire à La Licorne. On pourra aussi se faire prendre en photo avec le costume de Dumbledore". Et au milieu de ce décor, 80 moldus qui auront pris la peine de réserver leur place (et pas un de plus, la librairie n'a pas eu de baguette magique pour pousser ses murs *) chaufferont leurs méninges pour répondre au grand quiz établi par Gallimard. Cinquante questions plutôt pointues sur l'univers littéraire d'Harry Potter, gardées précieusement tels les sujets du Baccalauréat ! "Ah oui, elles sont cachées, avec tous les sortilèges de protection nécessaires pour que personne ne puisse les voir avant le jour J" prévient Estelle Moreau.

Rose, 11 ans, pose devant la vitrine "Harry Potter" de la librairie La Licorne à Aubusson © Radio France - Valérie Menut

Cette soirée se veut conviviale, un moment de rencontre entre fans de tous âges. Pour Rose, 11 ans, "cet univers fantastique et magique est incroyable". Elle a dévoré les sept romans de la saga pendant le confinement, initiée par sa maman, Anne, elle aussi sous le charme du jeune sorcier, aussi parce qu'il véhicule des valeurs qu'elle veut transmettre à sa fille. Toutes les deux révisent donc assidûment depuis un mois, elles lisent et relisent le Tome 1.

Et qui sait, la magie va peut-être opérer ? A l'issue de la soirée, la librairie La Licorne récompensera le ou la gagnant.e, qui sera ensuite peut-être retenu par les éditions Gallimard pour participer à la grande finale (un autre quiz) à Paris. En jeu : un voyage à Londres au Studio Harry Potter.

Une pottermania toujours vive

Un quart de siècle après son apparition en France, Harry Potter n'a pas pris une ride (mais les sorciers vieillissent-ils ?) et reste un succès en librairie. La Licorne lui consacre d'ailleurs un rayon, "on a des ventes toute l'année sur cette thématique. Il y a toujours les inconditionnels constate Estelle*. Ceux qui surveillent les sorties des nouveautés Harry Potter. Par exemple, tous les deux ans Gallimard sort une édition aux couleurs des maisons de l'école et certains ont absolument besoin d'avoir les quatre tomes dans cette édition-là parce qu'elle est collector*". J.K. Rowling a vraiment trouvé la formule magique !

* ce 3 février, il reste une poignée de places disponibles pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de réserver. Mais mieux vaut téléphoner à la librairie pour s'assurer de la disponibilité (05.55.66.13.64).