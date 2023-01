Aubusson : la 2ème tapisserie Miyazaki bluffe les visiteurs

La Cité internationale d'Aubusson ouvre exceptionnellement ses portes ces 21 et 22 janvier pour que le public puisse découvrir la deuxième tapisserie de la tenture "L'imaginaire d'Hayao Miyazaki". Après celle représentant une scène de Princesse Mononoké, celle-ci nous transporte au coeur du Voyage de Chihiro, avec "le banquet du Sans-visage". Il s'agit de l'instant où le monstre (le Sans-visage) rencontre Chihiro après avoir dévoré de nombreuses personnes et saccagé l'établissements de bains.

Quatre lissières et près d'un an de travail

Il aura fallu près d'un an à quatre lissières de la manufacture Robert Four pour tisser la tapisserie qui s'étale sur 7,5 mètres de long et 3 mètres de haut. "C'est émouvant parce que ça doit être tellement d'heures de travail, je trouve ça beau à plein de titres" s'émeut Nathalie, 55 ans. "Ca a dû prendre un temps fou, reconnaît aussi Joé, 14 ans. L'adolescente est fan de Miyazaki et tenait à venir ce samedi pour être une des premières à admirer la tapisserie. "Je trouve ça hyper beau ! déjà la longueur c'est énorme, tous les mélanges de couleurs, la technique...", elle en reste bouche bée.

Un oni, démon japonais. Détail de la tapisserie "Le banquet du Sans-visage". © Radio France - Valérie Menut

Michèle elle, est éblouie : "c'est gigantesque : je ne sais pas comment on pourrait ne pas aimer, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Le regard est tout de suite ravi". Des couleurs, il y en a précisément 170 pures et 800 issues de mélanges. "On a l'impression qu'elle est éclairée de derrière tellement c'est lumineux, c'est très impressionnant" ajoute Nathalie. Ce jeu de lumière est aussi obtenu grâce à l'emploi de différents matériaux (de la laine, de la chappe de soie) mais aussi plusieurs techniques de tissage (double ou triple chaîne).

En s'approchant de la tapisserie, on distingue les différents matériaux et techniques de tissage employés pour créer du relief. © Radio France - Valérie Menut

La petite Chihiro. Détails de la tapisserie "le banquet du Sans-visage" © Radio France - Valérie Menut

Les couleurs vives et multiples séduisent les visiteurs © Radio France - Valérie Menut

Trois tapisseries Miyazaki d'ici juin

La Cité de la tapisserie débutera sa saison le 3 février prochain, mais elle ouvrira encore exceptionnellement ses portes du 27 au 29 janvier pour que les visiteurs aillent à la découverte du "Banquet du Sans-visage". Ce premier semestre s'annonce riche dans l'actualité de la tenture Miyasaki, puisqu'après la tombée de métier de la 2ème tapisserie de la série ce 20 janvier, ce seront celles des deux tapisseries extraites de scène du film d'animation "Le château ambulant" qui auront lieu : le Château ambulant le 21 avril (la plus grande de la tenture puisqu'elle fera 5x5m soit 25m2), puis Sophie au chevet d'Hauru en juin.

La 3ème tapisserie de la tenture est en cours de tissage. Il s'agit du Château ambulant. Sa tombée de métier est prévue le 21 avril prochain. © Radio France - Valérie Menut