Aubusson : le cinéma Le Colbert se refait une beauté pour offrir un meilleur confort aux spectateurs

Les amateurs de salles obscures vont devoir patienter à Aubusson. Le cinéma Le Colbert est fermé tout le mois de janvier pour travaux. Il faut redonner un coup de peinture, changer les moquettes et remplacer les vieux fauteuils abimés. Les travaux sont menés dans les deux salles et vont se poursuivre jusqu'au 27 janvier. La facture s'élève à 130 000 euros financés par le Centre National du Cinéma et la commune, mais le prix de la place de cinéma ne changera pas. Il faut compter 4 à 7 euros pour voir un film au cinéma Le Colbert.

Moins de fauteuils

Pour permettre aux spectateurs de mieux profiter des films, les jauges des deux salles vont être réduites. La petite salle va passer d'une capacité de 90 à 70 places et la grande salle de 250 à 160 places. Il n'y aura plus de fauteuils dans l'allée sur les côtés, les spectateurs seront tous assis face à l'écran. "C'est le confort qui prime sur la capacité explique Gilles Pallier, le président de l'association du cinéma Le Colbert, de toute façon on ne remplissait pas la grande salle sauf avec les blockbuster". Les cinéphiles vont découvrir des salles plus aérées et des fauteuils neufs. Certains ont plus de 40 ans, ils sont tachés ou déchirés, Les plus abimés vont partir à la décheterie, ceux qui sont encore en bon état seront revendus.