Aubusson : le tissage de la première tapisserie de la tenture Miyasaki a débuté

"Ashitaka soulage sa blessure démoniaque", illustration tirée du film d'animation "Princesse Mononoké" de Hayao Miyasaki, est en train de voir le jour. Il s'agit de la première des cinq tapisseries qui composeront la tenture "L'imaginaire de Hayao Miyasaki en tapisserie d'Aubusson". Trois lissiers de l'atelier aubussonnais Guillot (le père, la mère et le fils) s'attèlent à l'ouvrage, entre 8 et 10 heures par jour depuis une semaine, et ce sera leur quotidien pendant un an ! L'oeuvre terminée mesurera 5 mètres de haut pour 4,6 mètres de long, soit environ 23 m2.

La famille Guillot au tissage de Princesse Mononoké © Radio France - Valérie Menut

Il s'agit d'un travail d'artisan d'art qui a sa part d'originalité confie Patrick Guillot, "on est sur un projet réalisé en _multiples contextures_, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs textures en fonction des besoins de l'oeuvre. Par exemple au niveau du rendu des écorces, on va travailler avec un creusé, avec différentes textures, soit plus grosses, soit plus fines, ce qui va nous permettre de donner l'illusion optique d'avoir une écorce sur un arbre. Ca se joue à quelques millimètres mais c'est suffisant pour donner l'illusion. On recherche en amont les couleurs, on travaille avec différentes matières, avec des laines bouclettes aussi pour les mousses sur cet arbre. On innove et on sort des sentiers battus !" pour faire une tapisserie vivante en quelque sorte.

Le tissage de "Princesse Mononoké" au sein de la Cité Internationale de la tapisserie d'Aubusson © Radio France - Valérie Menut

L'envers du décor : le carton sur la chaîne © Radio France - Valérie Menut

Cette tenture apparaît dans la foulée du travail effectué sur les oeuvres de Tolkien. "L'idée des grandes tentures est vraiment de renouveler l'image que le grand public se fait de la tapisserie explique Jean-Philippe Trapp, chargé de mission au développement économique à la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson. Et après cette belle aventure -qui est d'ailleurs toujours en cours- de la tenture Tolkien, axée sur le monde anglo-saxon, l'objectif est d'aller vers d'autres horizons et notamment cette fascination un peu réciproque entre la France et le Japon. En plus avec un public sans doute encore plus jeune, et un message plus universel".

Les tapisseries n°3 et n°1 de la tenture Miyasaki © Radio France - Valérie Menut

Les tapisseries n°4 et n°2 de la tenture Miyasaki © Radio France - Valérie Menut

La commande totale est estimée à 800 000 euros, financés en grande partie par des fonds européens (FEDER), un financement public et du mécénat.

La deuxième tapisserie (extraite du Voyage de Chihiro) commencera à être tissée en septembre prochain. Et les tissages s'enchaîneront pour que la tenture soit achevée fin 2023. Les oeuvres monumentales seront exposées à la Cité Internationale d'Aubusson et devraient aussi faire l'objet d'expositions itinérantes notamment au Japon.

Un nouveau bâtiment pour 4 salles d'exposition

"Princesse Mononoké" sera exposée dans les bâtiments actuels de la Cité internationale de la Tapisserie; ensuite, la tenture devrait rejoindre les nouveaux locaux de la Cité qui ne devraient pas tarder à sortir de terre. Quatre nouvelles salles d'exposition pour accueillir des grandes tentures et recevoir les expositions temporaires. La sélection du cabinet d'architectes pour ce nouveau bâtiment devrait se faire au printemps. Les locaux être opérationnels fin 2024.