Aubusson tisse Tolkien : après le succès, deux nouvelles tapisseries en projet

La cité internationale de la tapisserie d'Aubusson n'en a pas encore fini avec l'univers des nains, des hobbits et des orques. Elle vient de signer pour réaliser deux nouvelles œuvres qui vont compléter la série "Aubusson tisse Tolkien", réalisée à partir des œuvres graphiques de l'écrivain britannique connu notamment pour Le Seigneur des Anneaux.

La tenture est née en 2016 et devait initialement comporter quatorze tissages, terminés en 2022. Finalement, elle joue les prolongations pour une année de plus, le temps de réaliser ces deux nouvelles tapisseries.

"Beleg finds Findling in Taur-nu-Fuin" est l'une des deux nouvelles tapisseries qui sera tissée à Aubusson et Felletin. - Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson

Financement de la fondation Tolkien

La belle aventure continue grâce au mécénat et à l'engouement de la famille Tolkien explique Emmanuel Gérard, le directeur de la cité internationale de la tapisserie : "Ils nous ont fait cette proposition après le premier confinement. Ils vont les financer à travers la fondation Tolkien. Ils nous offrent l'extension de la tenture, cela montre l'attachement des Tolkien pour ce projet !"

Une tenture impressionnante, unique, qui voyagera à travers le monde

La première tapisserie (intitulée "Beleg finds findling in taur-nu-Fuin"), représente une forêt. La seconde ("The Garden's of the Merking's Palace") illustre les jardins du palais du roi des flots : "cette seconde illustration est très étrange, un peu mystérieuse, très différente de ce que fait J.R.R. Tolkien habituellement", détaille le directeur.

à lire aussi Une tapisserie d'Aubusson mise aux enchères

Une oeuvre unique

La tenture "Aubusson tisse Tolkien" comprendra donc à terme seize pièces : quatorze tapisseries et deux tapis : "On aura une tenture vraiment impressionnante, tout à fait unique, qui voyagera à travers le monde", se réjouit Emmanuel Gérard.