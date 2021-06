Aucun acheteur pour le tableau de Claude Monet mis aux enchères ce dimanche en Indre-et-Loire

C'est une vente qui n'a finalement pas eu lieu. Un tableau de Claude Monet représentant la ville de Dieppe et mis aux enchères au château d'Artigny à Montbazon, ce dimanche, n'a trouvé aucun acheteur. Son prix de départ était fixé à un million d'euros.

"C'est une immense déception !" Aymeric Rouillac, commissaire-priseur tourangeau, ne s'attendait pas à une telle issue pour la vente aux enchères d'un tableau pourtant rare. Une toile du maître de l’impressionnisme français Claude Monet, intitulée "Dieppe", n'a trouvé aucun acheteur lors de la vente au château d'Artigny à Montbazon, ce dimanche 6 juin. Le tableau était mis à prix à un million d'euros.

L'absence des collectionneurs étrangers

La vente du tableau de Monet devait être le point d'orgue de cette 33e vente Garden Party, organisée par la maison Rouillac. Quand vient son tour, après deux heures d'enchères et dix minutes de présentation de la toile, une première enchère est lancée par un acheteur sur le live. Mais cette personne abandonne très vite les enchères... en se rendant compte que le tableau était mis à prix avec un 0 de plus que ce qu'elle croyait. Finalement, personne dans la salle, en ligne ou au téléphone, ne s'est manifesté, et le tableau est finalement retiré de la vente.

"Un tableau de Claude Monet à un million d'euros, ça n'existe pas. C'était une très bonne affaire". Difficile pour le commissaire-priseur d'expliquer un tel scénario. "C'est un coup de tonnerre pour nous qui s'explique aussi par l'absence des collectionneurs étrangers", justifie Aymeric Rouillac. "Nous étions persuadés que les collectionneurs français aimeraient Monet, mais visiblement, pas suffisamment pour pallier l'absence des Chinois et des Américains qui n'ont pas pu se déplacer avec le Covid."

Retour au Japon... avant Dieppe ?

L'huile sur toile de 60 cm de hauteur et 74 cm de largeur retrouvera donc les collections de son propriétaire japonais. Le temps, peut-être, qu'un acheteur français se manifeste. "Nous allons proposer au conservateur et à la ville de Dieppe d'envisager un partenariat populaire pour l'acquisition de ce tableau", indique le commissaire-priseur tourangeau.