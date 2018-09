Corrèze, France

C'est lui qui, à la tête de l'OT du pays de Brive, a créé la célèbre moustache gaillarde devenue le signe de reconnaissance des Coujoux, et un véritable emblème touristique : Stéphane Canarias s'y connait en marketing touristique ! Et aussi en musique, puisqu'il dirige Brive Festival. A 8h15 sur France Bleu Limousin, il commentait le succès du groupe limousin Trois Cafés Gourmands, et ses éventuelles retombées touristiques, interrogé par Nicolas Blanzat.

"La Corrèze en cathéter", c'est bon pour la pub du département ?

C'est plus que bon, c'est exceptionnel ! Je pense qu'aucun acteur institutionnel du tourisme (dont j'ai fait partie pendant des années) n'a pu réaliser une telle campagne de communication : 13 millions de vues sur Youtube, des émissions télé comme celle de dimanche avec Michel Drucker... On en rêve ! D'ailleurs, le département a longtemps poussé les Trois Cafés Gourmands, Pascal Coste avait compris que des chanteurs pouvaient être d'excellents ambassadeurs, et là, pari réussi.

Une chanson sur la Corrèze diffusée partout, ça peut avoir des retombées sur le tourisme ?

C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est la devise du publicitaire Jacques Séguela : un territoire, quand on en parle, en bien ou en mal, c'est toujours bon. Et il est fort probable qu'on attire le regard de touristes potentiels, car la chanson valorise bien le côté art de vivre de la Corrèze.

Vous les aviez programmés sur Brive Festival en 2017. Etes-vous surpris de les voir là aujourd'hui ?

On n'est pas surpris, parce qu'ils travaillent depuis longtemps, et on est très contents. Nous, on les a accueillis sur un tremplin il y a 4 ou 5 ans, et ils étaient déjà suivis par leur public. Et effectivement, il y a 2 ans, on a vu 8.000 personnes chanter leur tube à tue-tête et on a compris que quelque-chose se passait.

Le groupe a signé avec un label national, il sort un album le 5 octobre. Ils peuvent aller jusqu'où ?

En tout cas, ils ont réussi à sortir un vrai tube, qu'on ne cesse d'entendre et qu'on connaissait nous depuis longtemps. Maintenant, il faut en sortir d'autres. Il y a plusieurs morceaux qui peuvent marcher sur leur album. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils ont plus de temps pour se concentrer sur l'écriture, en faisant moins de dates. Et nous sortir plein de tubes pour les années à venir ! C'est le moment le plus délicat, où il faut pas se monter la tête. Mais ils sont bien entourés et il y aura toujours quelqu'un pour leur tirer l'oreille, et leur ramener les pieds sur la terre de Corrèze, si besoin !

Le 1er album du groupe sortira le 5 octobre

