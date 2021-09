Aucun des finalistes n'a gagné le Grand Prix du concours de jeunes chefs d'orchestre.

Une 57e édition haute en couleur et en surprise pour Jiong-Jie Yin, Chloé Dufresne, Camille Pépin et Deun Lee.

C'est une première depuis 40 ans, aucuns jeunes chefs n'a remporté le Grand Prix au 57e concours international de jeunes chefs d'orchestre. Après une bonne heure de délibération, le jury a décidé qu'aucun des trois finalistes ne se surpassait. Environ 1.100 spectateurs sont venus assister aux trois heures de concerts ce samedi à Besançon. Malgré la décision des neuf membres du jury, le public lui, à voté pour la seule Française en finale, Chloé Dufresne.

Un public conquit et des chefs d'orchestre satisfaits

Le spectacle a été retransmit à Lons-le-Saunier, au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, au théâtre Granit de Belfort et sur écran géant, place Granvelle à Besançon. Tout d'abord, Chloé Dufresne s'est vu remettre deux prix, celui du public. Sur la scène du Jura le public a voté à l'unanimité pour la Française. À Vesoul, elle a récolté 36 voix contre 4 pour le Chinois Jiong-Jie Yin et contre 3 pour Deun Lee, le Sud-Coréen. Les votes ont été un peu plus serrés à Belfort, 45 voix pour Chloé Dufresne, 35 pour Deun Lee et 12 pour Jiong-Jie Yin.

Une centaine de personnes ont assisté à la retransmission en direct place Granvelle à Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Nous avons apprécié Chloé Dufresne parce qu'elle a été plus expressive que les deux autres. Nous devons, également, être un peu chauvins. - Bruno, un spectateur

Le deuxième prix qu'elle a reçu est celui décerné par l'orchestre national de Lyon qui a accompagné les trois prétendants à chacun de leur passage. "Il ne faut pas oublier qu'un chef d'orchestre n'est rien sans l'orchestre", avoue Paul Daniel, président du Jury. D'ailleurs ce même président a remis une mention spéciale à chaque finaliste. Celui de la jeunesse au candidat Chinois (21ans), celui du travail sur toute la semaine pour Duen Lee et celui de la finale pour Chloé Dufresne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chaque finaliste remporte 3.000 euros contre les 12.000 euros promis au gagnant du Grand Prix. Aucun ne sera spécifiquement accompagné pour le reste de sa carrière, mais nous sommes quasiment sûrs que la plupart de nos partenaires leur proposeront un contrat. - Jean-Michel Mathé, le directeur du festival.

Finalement, notre championne a raté de peu le carton plein, mais a été ravis de cette soirée. "Les mots de Camille Pépin, la compositrice du premier d'Aux Confins de l'orage (composition spéciale pour cette finale) m'ont beaucoup touchée", déclare Chloé Dufresne. C'est peu de le dire, la compositrice à déclaré, "C'est Chloé qui a le mieux compris ma musique". Chloé Dufresne avoue également que cette semaine de travail intense en musique l'a fait "grandir".