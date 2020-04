Coronavirus : aucun festival ou manifestation culturelle en PACA avant le 15 juillet, mais après ?

Entre 30 et 40 000 personnes en août pour Les Plages Electroniques sur trois jours à Cannes

Il faut s'interroger par exemple pour des rendez vous comme le festival de musique les Plages Électroniques à Cannes, avec environ 35.000 personnes sur trois jours prévus du 9 au 11 août ou bien le festival techno Insane dans le Luberon à Apt, avec 10.000 spectateurs attendus les 7 et 8 août. Ici l'organisation a fait valoir dans la presse un événement adapté avec deux scènes au lieu de quatre et limité à 5.000 participants.

Des ambitions que se réservent bien d'afficher les organisateurs cannois, plus prudents, attendant les consignes exactes du gouvernement pour s'y plier, mais lucides quant à des règles qui demanderaient par exemple de ne pas dépasser des concerts de plus de 500 personnes. Au tarif des artistes déjà programmés, une impossibilité absolue.

Les organisateurs d'événements en public ne se prononcent pas pour le moment

Ailleurs pour des rendez-vous comme le Festival de piano International de La Roque-d'Anthéron ou bien les Soirées d’Été de Gordes, la page programme des sites reste vide avec un message de solidarité et d'attentisme. La billetterie du festival de piano n'a pas ouvert au 15 avril et comme à Gordes, le discours est le même : "On attend de connaître les dispositions qu'on nous demandera de prendre."

Quant a l'optimisme de l'organisation du festival techno en Luberon, il sera douché par un courrier du préfet de Vaucluse adressé en ce début de semaine qui leur écrit : "Il est inconcevable de considérer que ce festival puisse se ternir aux dates publiées dans les journaux. Je fais donc appel à votre sens des responsabilités afin d'ores et déjà d'envisager avec Madame le Maire d'Apt, toute solution pragmatique visant un report de la manifestation."