Audenge : un escape game en pleine nature au Domaine de Certes

Ici pas de portes à ouvrir mais un parcours nature à suivre avec une carte et comme dans tous les escape games il faut résoudre des énigmes. Ce samedi matin Cécile et sa copine Alice s'arrêtent devant la première étape du jeu. On leur demande de s'interroger sur les zones humides et leurs habitants. Du héron ou du brochet qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire ? Réponse 1 ou réponse 2 ? Il faudra bien choisir pour reconstituer le mot clef qui permettra, à la fin, de libérer l'oiseau mystère.

Julien Blanchard accueille et conseille les participants. C'est une activité ludique mais pas seulement explique cet animateur de la Surfrider Foundation à Bordeaux.

On veut amener les participants sur un espace naturel sensible. A travers le jeu on va leur montrer les impacts de l'homme sur la biodiversité

- Julien Blanchard

"En quête de nature", attention l'escape game n'a pas lieu tous les jours. Prochains rendez-vous les 12,13,22,23,27 et 28 août. Inscriptions sur eventbrite.fr