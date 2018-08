Montpellier, France

C'est un début encourageant pour le nouveau feuilleton événement de France 2. Quatre millions de téléspectateurs ont répondu présent pour le tout premier épisode, diffusé le 27 août à 20h40. Le programme constitue un pari sur le long terme pour la chaîne.

Une série made in Hérault

Selon les chiffres de Médiamétrie, publiés au lendemain de la diffusion du premier épisode, la série a réuni presque un million de téléspectateurs de plus que les deux autres feuilletons quotidiens français : "Plus belle la vie" et "Demain nous appartient".

La série est intégralement tournée dans l'Hérault, dans des studios spécialement construits à Vendargues, mais aussi dans le centre-ville de Montpellier, à la Grande Motte ou dans les Cévennes.

"Un si grand soleil", c'est à retrouver du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2.