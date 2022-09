Audierne : les deux tableaux de Lionel Floch remis par une famille allemande ont bien été spoliés

L'histoire de ces tableaux commence il y a deux ans, lorsqu'une famille allemande remet à l'ambassade de France de Berlin deux petits tableaux signés du peintre quimpérois Lionel Floch. Cette famille n'en veut plus, soupçonnant qu'ils aient été volés par le sergent Müller lorsqu'il était en garnison en Bretagne.

Jusque là personne n'en avait entendu parler. Et le problème, c'est que les descendants du soldat allemand n'en connaissent pas l'origine, le sergent qui les a ramenés en Allemagne en 1941 est mort quelques mois plus tard sur le front de l'est.

La semaine dernière, pour permettre à d'éventuels ayant-droits de se faire connaître, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations remet les deux oeuvres à la mairie d'Audierne, charge à elle de les exposer. Dans le même temps, l'enquête dans les archives de la Seconde guerre mondiale se poursuit.

Une enquête de police dans le temps

Et surprise. Les enquêteurs découvrent qu'après la guerre, un homme a porté plainte. L'occupant allemand lui a dérobé des tableaux et dans le lot, une description détaillée des deux peintures de Lionel Floch, une représentation de la baie de Douarnenez et une scène de marché au Portugal.

"Cet homme était un officier de marine. Au début de la guerre il était dans les Outre-mer. Au moment de l'armistice, il est resté sur place et n'est rentré qu'à la fin de la guerre", explique Gurvan Kerloc'h, le maire d'Audierne. C'est donc en rentrant qu'il se rend compte que sa villa donnant sur la plage avait servi de PC aux Allemands. Le PC de la garnison du sergent Müller...

"Des photos d'époque l'attestent. On voit des drapeaux de la Wermacht et des plantons", détaille l'adjoint à la culture de la mairie d'Audierne dans un communiqué. D'autres archives, comme les plans des maisons réquisitionnées par les Allemands, remis par les résistants aux Alliés, le prouvent aussi. Bref le doute n'est plus permis.

Retrouver les descendants

L'affaire n'est néanmoins pas terminée. Il s'agit désormais de retrouver les descendants du légitime propriétaire des deux oeuvres. Des enquêtes généalogiques sont en train d'être menées afin de pouvoir leur restituer les deux petits tableaux.

"C'est une véritable enquête policière dans l'histoire", sourit Gurvan Kerloc'h qui n'oublie pas de saluer l'honnêteté de la famille allemande qui a remis les peintures à la France.