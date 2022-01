Audincourt : la ville hérite d'une centaine d'œuvres d'art d'une valeur totale de plus de 2 millions d'euros

C'est un beau cadeau de Noël, en retard, que vient de recevoir la mairie d'Audincourt (Doubs) : une centaine d'œuvres d'art contemporain parmi lesquelles des peintures, des sculptures ou encore des dessins. Valeur totale : plus de 2 millions d'euros.

Le legs d'un couple de retraités belfortains

Ce legs provient d'un couple de retraités belfortains : un ancien ouvrier d'Alstom et sa femme, une ancienne institutrice. Au départ, cette collection d'art contemporain leur appartient. La léguer à la ville, connue pour l'ancienne usine des Autos Peugeot, cette idée est née il y deux mois. "Le couple a pris contact avec moi juste avant la fin de l'année 2021, même si on en avait parlé à plusieurs reprises. Mais là il envisageaient de donner leur collection à la ville", raconte Martial Bourquin, maire d'Audincourt. La raison ? "Ils apprécient énormément la politique de la ville en matière de culture. D'ailleurs, ils viennent souvent à des initiatives culturelles de la ville, et je les y vois régulièrement. Ils ont dit : nous voulons que ce soit pour Audincourt."

"La condition qu'on a eue était simple : si la ville veut cette collection, le couple veut que l'exposition soit ouverte au public." Après réflexion, les amateurs d'art, sans enfant ni descendance, donne ces œuvres à la mairie. "Il nous fallait trouver un lieu pour exposer et on a de la chance. J'en ai discuté avec des collègues élus et on s'est dit qu'il y avait un lieu prédestiné à cela : le château Peugeot", raconte l'édile. L'édifice est situé au bord du fleuve Doubs, "idéal pour une exposition comme celle-ci", commente Martial Bourquin.

"C'est une aubaine pour une ville comme la notre" sourit Martial Bourquin, maire d'Audincourt

Cette donation est une "véritable aubaine", pour la ville d'Audincourt, estime le maire Martial Bourquin. "Qui aurait pu dire que dans cette ville, il y aurait un jour une exposition d'art contemporain permanente ? Eh bien maintenant c'est le cas.". L'édile espère qu'il y aura des retombées derrière. "Audincourt sera un lieu où l'on s'arrêtera pour voir cette exposition. C'est ça l'aubaine, c'est-à-dire qu'on redonne une nouvelle dimension culturelle à la ville."

Là aussi, il y a une condition : "je vais faire en sorte qu'elle reste la propriété de la ville. Qu'elle ne soit pas vendue, même s'il y a un gros problème financier pour la mairie."