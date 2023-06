Audincourt : le site Japy paré pour une 32ème édition flamboyante de "Rencontres et Racines"

C'est l'un des grands festivals de l'été dans le Nord Franche-Comté. A une semaine des Eurockéennes, le festival Rencontres et Racines va enflamer le site Japy à Audincourt, pendant trois jours, autour de son village du monde.

Une fête de la tolérance et de la fraternité, avec ses associations multi culturelles, mais aussi festival de musique avec 37 artistes accueillis pendant trois jours sur deux grandes scènes musicales et deux scènes plus modestes.

"Sans les associations, ça n'est pas Rencontres et Racines" explique Matthieu Sabarly le directeur et programmateur. "Cette diversité incroyable dans les spécialités culinaires, les boissons, les spectacles, les débats, c'est le cœur et le but du festival. 50 % les associations. 50 % la musique".

L'espace de l'association "Les Enracinés" qui milite pour la culture à Audincourt © Radio France - Christophe Beck

A la veille de l'ouverture (vendredi 23 juin), les bénévoles s'activent pour achever le montage du village et des scènes. Au plus fort du festival, ils seront 800 bénévoles (250 pour le festival et 550 pour les associations présentes sur le site).

Parmi les têtes d'affiche de cette 32ème édition : Suzanne, Fada Freddy, Deluxe (qui revient après avoir été empêché de jouer en 2022 à cause de l'orage), mais aussi Liliboy, Roméo Elvis, Taïto, Danitza, Ground Nation ou Aldebert, le dimanche. "Un très beau plateau pour cette 32ème édition qui permettra à chacun de trouver son plaisir. Même ceux qui ne connaissent pas forcément les groupes, car ce sont des groupes très scéniques".

Au pic de sa fréquentation, le festival avait totalisé 40 000 spectateurs sur trois jours en 2019. L'an dernier, le chiffre était descendu à 32 000 festivaliers en raison d'une météo chahutée.