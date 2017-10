Audincourt : le théâtre de l'Unité fête ses 17 ans

Cela fait déjà 17 ans que le théâtre de l'Unité s'est installé à Audincourt. Pour célébrer cet anniversaire, les deux directeurs de l'établissement, Hervée de Lafond et Jacques Livchine, organisent un week de spectacles gratuits du 7 au 8 octobre 2017.

Ils ont joué dans le Transsibérien, joué du Shakespeare en forêt, ou encore monté des spectacles pour chiens. Jacques Livchine et Hervée de Lafond défendent un théâtre résolument ouvert, et des propositions souvent teintées d'humour. Ensemble les deux comparses ont créé plus de 90 spectacles. Ils se sont installés il y a 17 ans à Audincourt, dans le Doubs. C'est l'ancien maire de la commune, Martial Bourquin (aujourd'hui sénateur), qui leur a proposé des locaux. "Après avoir dirigé la scène nationale de Montbéliard, on voulait partir au soleil'' se souvient Hervée. "Quand il a su qu'on voulait partir, il [Martial Bourquin] nous a dit ''Arrêtez tout, j'ai un lieu magnifique à vous proposer''. " "On s'est mis à rêver, parce que dans notre vie d'artistes, on a plutôt l'habitude qu'on nous dise non. Et là, on a rien eu à demander" ajoute Jacques Livchine.

C'est Jacques Livchine qui a créé le théâtre de l'Unité en 1968. © Radio France - Manon Klein

Toucher un public large

Depuis 17 ans, les deux comparses ont multiplié les projets à Audincourt, avec un fil directeur : ouvrir le théâtre à un public plus large. "Dans les salles, ce sont souvent les même qui viennent'' constate Hervée de Lafond, "c'est pour ça qu'on préfère le théâtre de rue. Là, on touche tout le monde''. D'ailleurs, pour l'année à venir, les deux directeurs lancent un nouveau ''chantier'' : "co-construire une politique culturelle avec les gens" détaille Jacques Livchine, "On va leur demander : Qu'est-ce que vous voulez exactement ?".

Hervée de Lafond a rejoint le théâtre de l'Unité quelques années après sa fondation, en 1972. © Radio France - Manon Klein

Un week end d'anniversaire

Pour célébrer leur 17 ans d'existence à Audincourt, Hervée de Lafond et Jacques Livchine s'installent sur l'île aux Oiseaux. Au programme : plusieurs spectacles, une buvette et un petit buffet. L'entrée est gratuite, mais pour venir, il faut s'inscrire à l'avance.

Pour s'inscrire et pour avoir plus de détails sur les spectacles proposés, rendez-vous sur le site du théâtre de l'Unité.