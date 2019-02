VIDÉO - Audincourt : les premières têtes d'affiche du festival Rencontres et Racines

Le festival Rencontres et Racines qui aura lieu les 28, 29 et 30 juin à Audincourt dans le Doubs fête cette année ses trente ans ! Pour l'édition 2019, les organisateurs annoncent sept premières têtes d'affiche... et un concert gratuit le 21 juin au Moloco.

Audincourt, France

Les Négresses vertes, Tiken Jah Fakoly et Calypso Rose... les premières têtes d'affiches du prochain festival "Rencontres et racines" à Audincourt viennent d'être dévoilées. Sept premiers noms sont sortis du chapeau sur les trente groupes qui seront programmés au total cette année. Trente artistes pour les trente ans du festival. Parmi les têtes d'affiches : Tiken Jah Fakoly et les Négresses vertes, groupe légendaire... mais aussi Hocus Pocus, Youssoupha, Hoshi, Calypso Rose et Entourloop...

Concert gratuit le 21 juin pour les 30 ans

"Rencontres et racines", c'est le rendez-vous des cultures et des musiques du monde : plus de 70 stands d'associations présents, entre 30.000 et 40.000 spectateurs ces dernières années, 300 bénévoles... et trois jours de concerts sur le site Japy, l'ancien site industriel d'Audincourt, dans un cadre magnifique avec des arbres centenaires ! Pour le 30ème anniversaire, le festival organisera un concert gratuit au Molocco le vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique (le nom de l'artiste sera dévoilé d'ici fin février).