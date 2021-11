Audincourt : plus de 700 œuvres à découvrir pour la quatrième édition des "Encadrés"

Avis aux amateurs et amatrices d'art. Une grande vente de tableaux a lieu depuis jeudi et jusqu'à dimanche à La Filature d'Audincourt. "Les Encadrés", en référence aux "Enfoirés", car la vente est au profit des Restos du cœur. Près de 700 œuvres de 150 artistes sont exposées, et il y en a pour tous les goûts.

Mise en valeur des artistes locaux

Éric laisse promener son regard sur un tableau abstrait, absorbé par les couleurs. "J'y vois un paysage un peu onirique, qui ressemble à un paysage de montagne, peut-être aussi de glace. Et un contraste entre la froideur du glacier et un volcan". Des termes qui pourraient aussi bien qualifier une toile de maître, exposée dans une prestigieuse galerie parisienne. Mais l'artiste qui a peint le tableau qui séduit tant Éric n'est pourtant pas une célébrité. C'est une personne du coin, comme la plupart des artistes exposés, qui a gracieusement fait don de son œuvre aux Restos du cœur de Montbéliard et Audincourt. Capucine, 8 ans, a même réalisé des œuvres spécialement pour l'occasion : "celui-ci s'appelle Coup de soleil, parce que c'est une forêt en feu, celui-ci c'est une reine chinoise, celui-ci un tableau avec des plumes, et celui-ci un visage avec des pics".

Les pièces exposées sont proposées entre 30 et 2 000 euros © Radio France - Nicolas Joly

Les pièces exposées sont proposées entre 30 et 2 000 euros, prix fixé par l'artiste. Chaque tableau, c'est aussi une histoire, explique Vincent Di Giorgio, organisateur et bénévole au sein des restos du cœur. Il montre un tableau réalisé par des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer dans un Ehpad. "Elles ont choisi de faire un collage de papier de soie, et l'une de ces dames, qui a été le moteur de ce tableau, ne parlait pas depuis plusieurs années. Et elle s'est remise à parler", raconte-t-il. "Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'il y a ici ."