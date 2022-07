REPLAY - Le journal des Francofolies 2022

Conseils pratiques, les dernières infos et les bons plans des Francos 2022, c'est à retrouver dans le journal des Francofolies de France Bleu la Rochelle.

Jusqu'au 17 juillet, écoutez le journal des Francofolies à 8h30 et 18h30 sur France Bleu La Rochelle et en replay sur cette page. Tristan Soulaine, notre reporter baladeur, vous emmène dans les coulisses du festival et vous partage ses bons plans pour vivre au mieux les Francofolies 2022.

Lundi 11 juillet

Pour ce premier numéro, Tristan Soulaine vous propose les têtes d'affiches de Francos 2022, une rencontre avec Émilie Yakich (co-directrice du festival), un micro-trottoir dans les rues de La Rochelle et sa sélection des chansons décalées.

