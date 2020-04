Audiovisuel : les tournages arrêtés pendant le confinement

Pendant le confinement imposé pour enrayer la propagation du COVID-19, tous les tournages sont arrêtés. Les fictions TV, les courts et longs métrages, les séries et les documentaires sont reportés, à une date ultérieure. Sans aucune visibilité sur la date de sortie de crise.

La saison des tournages allait commencer. Pour éviter l'été et l'afflux de population dans nos régions touristiques, c'est surtout en avril et en mai que les tournages se déroulent. Mais là, pas question, avec le confinement. Dans ces conditions, difficile de s'organiser : tous les projets en cours dépendent de la sortie de crise. Difficile, dans ce cas, de faire les démarches nécessaires pour demander, par exemple, une aide à la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette situation aura bien sûr des répercussions financières, pour les techniciens recrutés localement. Pour ceux qui ont des contrats, il sont placés en chômage partiel. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas, et c'est le régime des intermittents qui va jouer. Un régime très spécifique : les intermittents doivent cumuler au moins 507 heures de travail dans une année pour avoir droit, l'année d'après, à l'assurance chômage par exemple.

L'inquiétude des intermittents

Alors forcément avec ces mois d'interruption, Sébastien Coutant, comédien à La Rochelle et syndicaliste CGT, s'inquiète : "les conséquences vont être terribles, le chômage c'est notre seul revenu quand on n'a pas de contrat. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la sécurité sociale, pour les femmes par exemple, elles risquent d'être dans l'impossibilité d'ouvrir des droits à la maternité." Sans compter que les spectacles ou concerts annulés risquent de ne jamais voir le jour. Pour Sébastien Coutant, "ne pas travailler pendant deux ou trois mois peut pénaliser pendant un ou deux ans ". Le gouvernement a bien annoncé des mesures comme le gel du mois de mars dans la prise en compte des 507 heures ou le prolongement des indemnités chômage pour ceux qui n'avaient pas de contrat. Insuffisant pour Sébastien Coutant. "On demande le paiement de tous les contrats et promesses d'embauche qui avaient été conclus et le recours au chômage partiel. "