Audrey Albié, une joueuse de tennis originaire du Périgord, entre sur la terre battue de Roland Garros

Audrey Albié 25 ans, originaire du sarladais et habitante de Périgueux, 387e mondiale entame les qualifications du tournoi de Roland Garros ce mercredi.

Elle a bénéficié pour cela d'une invitation, une wild card. Elle affrontera une américaine Asia Muhammad à 10h.

Pour son quatrième Roland Garros, Audrey Albié entrera sur le court après quasiment 6 mois sans jouer en compétition officielle, coronavirus oblige... Une situation particulière dit-elle. "Cela a été très particulier, vu que l'on n'a pas joué pendant six mois. Roland, c'est presque un tournoi de reprise. Cela reste un tournoi important, on a de la chance d'avoir un grand chelem ici, donc quand on y joue, c'est d'autant plus génial".

"Sortir des qualifications, c'est clairement un objectif, pouvoir atteindre le tableau et se faire plaisir là-bas" poursuit-elle.