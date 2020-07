Auguste Rodin en ambassadeur du Berry

C'est une expo ambitieuse qui se déroule cet été en Berry et même jusqu'en Touraine. La galerie Capazza de Nançay a monté un parcours autour de Rodin. Vous irez à la découverte de ce sculpteur, à travers cinq lieux, d'Aubigny sur Nère, à Nançay en passant par Bourges, Vierzon et Azay le Rideau.

Une manière d'aller à la découverte d'une partie du Berry tout en admirant des oeuvres de Rodin et d'une soixantaine d'artistes qui collaborent au projet. Fait exceptionnel, la galerie Capazza a obtenu le prêt de douze sculptures du musée Rodin de Paris, des sculptures qui sont d'ailleurs à vendre (comptez tout de même de 40.000 à 1 million d'euros) : " C'est un partenariat effectivement historique avec une galerie puisque le musée Rodin travaille habituellement avec des musées ou des fondations, précise Laura Capazza-Durand, présidente de la galerie Capazza. On en est très fier. Il faut savoir que le musée Rodin, conformément à la volonté du sculpteur, est obligé de s'autofinancer. Il peut donc vendre des oeuvres. Chaque sculpture peut être répliquée jusqu'à douze fois."

Kamakura (Jeanclos) 1988, visible à la galerie Capazza de Nançay (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La galerie Capazza est le point névralgique de ce parcours. L'idée phare est un dialogue entre Auguste Rodin et un autre sculpteur, Georges Jeanclos : " Le parti pris a été de présenter uniquement les oeuvres d'argile, de terre cuite de Georges Jeanclos, face aux bronzes d'Auguste Rodin, détaille Laura Capazza.. L'idée nous est venue parce que Jeanclos avait écrit un superbe texte sur la porte des enfers de Rodin. Quatre-vingts ans les sépare mais ce sont deux sculpteurs qui ont fait fi des dictats de leur époque, et c'est à cela, à mon sens, que l'on reconnait les grands artistes. C'est intéressant aussi de comparer la manière dont ils ont travaillé les drapés, les équilibres et les déséquilibres des corps. On a réuni une soixantaine d'artistes autour d'eux. On leur a demandé de travailler sur une phrase d'Auguste Rodin qui évoquait " le torse d'une femme à la pureté d'un vase, grandes courbes simples d'un fruit désiré." Tout un programme ! "

Une soixantaine d'artistes traitent du corps de la femme © Radio France - Michel Benoit

C'est tout un périple qui vous est proposé pour marcher sur les traces de Rodin : " Outre, Nançay, vous irez à Bourges au musée du Berry qui possède cinq statues de Rodin. On associe également le château de l'Islette à Azay le Rideau. Camille Claudel et Auguste Rodin y ont travaillé plusieurs années dans leur atelier d'été, et on y découvre des oeuvres de Camille Claudel."

Des peintres sont également présents comme cet artiste du Sancerrois : Philippe Charpentier. © Radio France - Michel Benoit

Sans oublier l'espace Rollinat de Vierzon, et la galerie François 1er d'Aubigny sur Nère. Une soixantaine d'artistes, peintres, sculpteurs, verriers, graveurs, participent à ce parcours autour de Rodin... et du Berry. Attention, la galerie Capazza de Nançay est ouverte uniquement les vendredis, samedis et dimanches.