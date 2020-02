Aulnoye-Aymeries : Aya Nakamura, Philippe Katerine et Lomepal invités aux Nuits Secrètes

Aulnoye-Aymeries, France

De la musique pour tous les goûts durant trois jours ! Les Nuits Secrètes reviennent les 24, 25 et 26 juillet prochains à Aulnoye-Aymeries dans l'Avesnois et avec une programmation très éclectique alors que le festival a battu un record de fréquentation l'an dernier avec plus de 54.000 participants.

France Bleu Nord vous dévoile les seize premiers noms de l'édition 2020 avec comme tête d'affiche la chanteuse et icône pop Aya Nakamura.

Le rappeur français Lomepal est de retour cette année après s'être produit aux Nuits Secrètes en juillet dernier.

Sans oublier, une autre vedette de la chanson française qui risque de vous faire vibrer : le trublion Philippe Katerine avec son titre Stone avec toi.

Les autres noms à l'affiche de cet événement :

Lorenzo

Foals

PLK

King Gizzard

Philippe Katerine

Deluxe

Muthoni Drummer Queen

Michekl

Camion Bazar

Rilès

Rodrigo y Gabriela

Pomme

Aloïse Sauvage

47TER

La billetterie est ouverte, alors rendez-vous sur le site officiel des Nuits Secrètes pour plus d'informations.