Aulnoye-Aymeries : le Festival des Nuits Secrètes dévoile 20 premiers noms

C'est un peu un pied de nez à la non-réouverture des lieux culturels contrairement à ce qui était prévu initialement: c'est précisément ce mardi que le Festival des Nuits Secrètes dévoile 20 premiers noms d'artistes programmées pour l'édition 2021 du rendez-vous musical de l'Avesnois, devenu au fil des ans une référence.

Programmation avec les 20 premiers noms:

Vendredi 23 juillet: Woodkik, Vianney, Riles, Deluxe, Lorenzo, Izïa, Michel

Samedi 24 juillet: Jamie XX, Vitalic, Rodrigo y Gabriela, Pomme, Youman, YN

Dimanche 25 juillet: PLK, 47TER, Philippe Katerine, Frenche 79, Aloïse Sauvage, Camion Bazar b2b La Mamies's

Dans le communiqué publié par le Festival, son directeur Olivier Connan, se veut confiant quant à la tenue du festival cet été malgré le contexte sanitaire actuel: "Nous croyons que la crise sanitaire trouvera au printemps ses solutions pour garantir un festival sûr et compatible, adapté aux exigences sanitaires requises.Il nous semble essentiel et vital de maintenir ces grands rassemblements culturels qui favorisent et préservent avant tout un état d'esprit collectif et contribuent au développement culturel, économique et social de leur territoire." Par ailleurs, le festival annonce qu'il va déménager cette année, tout en restant à Aulnoye-Aymeries, pour investir un nouveau site: le champ voisin de la scène l'Eden. Les Parcours Secrets, qui font partie de la magie du festival, sont maintenus.