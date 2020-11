Aurélie Brua, l'acrobate de Boëssé-le-Sec, démontre son talent sur M6

Installée à Boëssé-le-Sec, Aurélie Brua présentera ce mardi soir, au jury et aux téléspectateurs de "La France a un incroyable talent" sur M6, un numéro d'équilibre sur cannes. Une discipline qui a fait sa renommée depuis plus de 20 ans dans les cirques et les cabarets de toute l'Europe.

Après déjà deux passages en 2003 et 2013 dans "Le Plus grand cabaret du monde" de Patrick Sébastien sur France 2, elle sera ce mardi soir sur M6 dans l'émission "La France a un incroyable talent". Installée en Sarthe depuis une dizaine d'année, l'acrobate Aurélie Brua proposera au jury et aux téléspectateurs un numéro d'équilibre sur cannes dans la lignée de ceux qu'elle présente, depuis plus de 20 ans, dans les cirques et les cabarets de toute l'Europe. À une petite différence près, précise-t-elle : "Quand on a enregistré l'émission mi-septembre, je me suis retrouvé dans une situation... particulière et j'ai dû changer mes plans. Donc vous verrez un numéro inédit !"

Gymnaste de formation, Aurélie Brua rêvait depuis sa plus tendre enfance de travailler dans le cirque, "comme d'autres enfants rêvent de devenir cosmonaute, sourit l'artiste, aujourd'hui âgée de 48 ans, mais ça ne se faisait pas à l'époque". À la grande surprise d'une partie de sa famille, elle finira tout de même par embrasser cette carrière sur le tard, à l'âge de 27 ans : "J'étais prof de gym, j'ai vu une annonce pour un casting du cirque Archaos, j'ai foncé, j'y suis allée et j'ai été prise ! Et en deux mois, je me suis retrouvée à vivre mon rêve et à partir en tournée."

Depuis, en 20 ans, elle a écumé les scènes d'Europe, au sein de différents cirques et dans de nombreux cabarets, en se spécialisant dans l'équilibre (sur cannes ou double mât), la plupart du temps en compagnie de son mari, le contorsionniste ukrainien Oleksandr Yenivatov. Au prix d'une discipline de fer, semblable à celle d'une sportive de haut niveau : "L'entraînement purement physique, c'est deux à trois heures par jour, six jours sur sept. C'est des exercices, des étirements, de la diététique... Et puis il y a tout le reste, c'est à dire l'élaboration des chorégraphies, la mise en scène, le matériel, les costumes, la musique... On y passent nos journées !" Et si les années passent, Aurélie n'est pas prête de raccrocher, bien décidée à vivre cette vie de saltimbanque jusqu'au bout.