Perturbé par des casseurs en 2016, le festival aurillacois n'a connu aucun incident majeur l'été dernier grâce à un dispositif de sécurité proportionné et réfléchi. Un retour à la sérénité qui a incité les autorités à reprendre les mêmes mesures cette année.

Plus de 100.000 festivaliers sont attendus jusqu'à samedi à Aurillac

Aurillac, Cantal, France

Il ne s'agit certainement pas d'un pied de nez, voire d'un défi aux autorités, mais les organisateurs ont décidé de baptiser la cuvée 2018 du Festival international de théâtre de rue, l'édition X sous le signe de l'irrévérence ! 18 compagnies officielles et 615 compagnies de passage pour le festival OFF vont proposer un total du 750 spectacles entre le mercredi 22 et le samedi 25 août dans le centre-ville d'Aurillac. Pour l'occasion, la préfecture du Cantal va quasiment multiplier sa population par cinq, passant de 26.000 habitants à 120.000 personnes.

Aurillac : des heurts avaient émaillé l'édition 2016 © Maxppp - Christian Stavel

Il y a deux ans, un mois après l'attentat de Nice, la sécurité avait été hâtivement très renforcée sans véritable concertation à Aurillac. "Trop" selon certains qui avaient profité de ce contexte de tension pour jouer les casseurs et en découdre avec les forces de l'ordre. Mieux préparée, l'édition 2017 s'est beaucoup mieux passée. Du coup, les autorités repartent sur un dispositif très similaire. "il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais on préfère prendre des précautions pour que les choses se passent bien", précise la préfète du Cantal, Isabelle Sima, "Il y a deux ans, les choses s'étaient mises en place brutalement je ne dis pas que les organisateurs soutiennent complètement les dispositifs de sécurité mais ils les comprennent, ils les acceptent, d'autant mieux que l'édition 2017 s'est globalement bien passée. Les artistes et les organisateurs se sont aperçus que c'était du gagnant-gagnant".

Périmètre piéton, CRS et vidéosurveillance

Le périmètre est identique à celui de l'année dernière. A compter de ce mercredi et jusqu'à samedi, ce périmètre devient entièrement piéton de 11 heures à minuit. Pour y accéder, une dizaine de points d'entrée sont prévus. Des accès surveillés par des vigiles embauchés pour l'occasion par la municipalité. Les sacs devront être ouverts. Les bouteilles en verre sont strictement interdites dans ce périmètre. Comme l'an dernier, des barrières de type Vauban seront déployées. Enfin, des caméras de vidéosurveillance ont été réinstallées à des endroits "stratégiques" de la ville.

Pendant le #Festival international de Théâtre de Rue d'#Aurillac du 22 au 25 août 2018, les modalités d'accueil du public dans les services de l'#Etat à Aurillac seront modifiées.

Pour en savoir plus >> https://t.co/g42uaiE40npic.twitter.com/jyErQUfpje — Préfet du Cantal (@Prefet_15) August 13, 2018

Pour étoffer le dispositif de sécurité, deux unités de CRS doivent être déployées au dernier moment dans la capitale cantalienne (sauf événement majeur les contraignant à intervenir ailleurs). Les gendarmes cantaliens sont eux aussi sur le pont. Ils veillent notamment au bon déroulement des Préalables (les compagnies font étape dans plusieurs communes du Cantal avant Aurillac).

Une vingtaine de bénévoles de la Protection Civile seront répartis à trois endroits de la ville (Carmes, Gravier et Square) . Enfin, un rappel, si vous êtes riverains, vous pouvez accéder à votre véhicule entre 5 heures et 11 heures du matin. A condition que le macaron reçu par courrier soit collé sur le pare-brise de votre voiture.

La der pour Jean-Marie Songy

Après 24 ans à la tête du festival, l'emblématique directeur artistique Jean-Marie Songy a annoncé ce lundi lors de la conférence de presse de présentation de l'édition 2018 qu'il allait prochainement quitter ses fonctions. Direction Châlons-en-Champagne, sa ville de naissance.

Le programme complet du Festival de théâtre de rue est à consulter ici.