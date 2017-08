Aurillac : le festival de théâtre de rue va jongler entre spectacles et sécurité

Pas facile de trouver un équilibre lorsqu'il s'agit de faire cohabiter les artistes, les forces de l'ordre et les festivaliers. En plein état d'urgence, les organisateurs se plient bon gré mal gré au dispositif mis en place par la préfecture du Cantal et la municipalité.

Plus de 100 000 personnes sont attendues entre le 23 et le 26 août à Aurillac à l'occasion du Festival international de théâtre de rue. Pendant quatre jours, la capitale cantalienne va tripler sa population avec tout ce que cela peut engendrer en terme de retombées positives, mais aussi de contraintes. L'édition 2016 a été marquée par des affrontements entre des casseurs et les forces de l'ordre. Il faut dire qu'au cœur de l'été, la ville de Nice venait d'être frappée par l'attentat sur la Promenade des Anglais et des mesures avaient été prises en urgence pour permettre le maintien de certains rassemblements de masse comme lors du festival cantalien.

Un dispositif mieux dosé

Une atmosphère pesante et sécuritaire, dont ont profité quelques dizaines de pseudo-festivaliers pour jouer les durs et pourrir l'ambiance. Conséquence, un surcoût "sécuritaire" de plus de 200 000 € pris en charge par l’État. De quoi inciter tous les décideurs du festival à se retrouver autour d'une table pour trouver le meilleur compromis possible entre "état d'urgence" et "théâtre rue". Jean-François Beauvois, le directeur de cabinet du préfet du Cantal "un périmètre sera établi avec des points de contrôle, des fouilles de sac et la mise d'un dispositif anti-véhicule bélier. Contrairement à l'an dernier, avec le spectacle des anges par exemple, il n'y aura pas plusieurs milliers de personnes rassemblées en une fois. Nous n'avons pas cette année de telles jauges qui nécessiteraient une palpation".

Faites l'amour, pas la guerre

Être libre dans l'espace public, cela fait partie de l'ADN du théâtre de rue. Pas évident donc d'entourer un festival de mesures sécuritaires et de forces de l'ordre. Mais l'état d'urgence exige des concessions auxquelles le directeur artistique du festival, Jean-Marie Songy, a été contraint de se résoudre. "Il faut faire avec, mais cela met en péril les économies des arts de la rue. On a constaté depuis deux ans une baisse de 30 à 40% des contrats. C'est essentiellement dû à la difficulté pour les organisateurs de petites manifestations de répondre aux exigences de mise en sureté de l'espace public... Ce qui n'est pas le cas à Aurillac, puisque nous sommes identifiés comme grande manifestation culturelle française". En attendant de faire les comptes, les organisateurs ont voulu répandre de bonnes ondes en baptisant cuvée 2017 "l'édition 69" . Le mot d'ordre : "faites l'amour, pas la guerre"... On ne demande que ça.

Le Festival international de théâtre de rue a lieu du 23 au 26 août à Aurillac.