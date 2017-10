Autant de touristes en Touraine durant les vacances de la Toussaint que durant une belle semaine de septembre

Beaucoup de sites touristiques d'Indre-et-Loire ferment leurs portes pour l'hiver à la fin des vacances de la Toussaint. Pour autant, ces deux semaines de congés leur permettent d'attirer encore beaucoup de monde, même si il y a d'importantes disparités d'un site à l'autre.

Même si la météo n'est pas toujours au rendez-vous, les vacances de Toussaint reste un rendez-vous important pour les professionnels du tourisme en Indre-et-Loire. La plupart des sites touristiques vont fermer leurs portes pour l'hiver, lorsque les élèves reprendront les cours, mais ces deux semaines restent tout de même un enjeu important pour les professionnels

Après une année 2016 décevante, la fréquentation des sites touristiques d'Indre-et-Loire est repartie à la hausse

Selon l'Agence Départementale du Tourisme, une semaine de vacances de la Toussaint attire autant de touristes en Touraine qu'une belle semaine du mois de septembre. Sans être aussi bénéfique que les vacances du printemps ou de l'été, la Toussaint reste donc tout de même une période qui compte dans le bilan annuel des professionnels.

Ce bilan est satisfaisant, pour l'instant : après une année 2016 plombée par les attentats et les inondations, 2017 est marquée par le retour de la clientèle étrangère, américaine, russe ou asiatique, principalement. Seuls les anglais sont un peu moins nombreux, peut-être à cause du Brexit, ou de la baisse de la Livre.

La clientèle française, elle, est toujours au rendez-vous. Résultat : la fréquentation des musées, châteaux et autres sites de visites en Indre-et-Loire affiche une hausse de 8%.

Les sites touristiques les plus connus sont les grands gagnants

Les sites les plus connus sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, pour une raison facile à comprendre : beaucoup de touristes étrangers viennent en Touraine pour la première fois, et quand on veut découvrir un département, on commence généralement par visiter ces sites les plus renommés.