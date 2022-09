Auteur du tube "Gangsta's Paradise", Coolio est mort à 59 ans

Il était devenu mondialement célèbre en 1995, grâce au tube "Gangsta's Paradise", le rappeur américain Coolio est décédé. Son manager l'a annoncé, ce jeudi, sans préciser la cause du décès de la star qui était âgée de 59 ans.

Un titre vendu à des millions d'exemplaires

Né en 1963 en Pennsylvanie sous le nom d'Artis Leon Ivey Jr., Coolio a passé la plus grande partie de sa vie en Californie où il a exercé plusieurs métiers avant de faire carrière dans l'industrie musicale. C'est "Gangsta's Paradise", titre faisant partie de la bande originale du film "Dangerous Minds" (Esprit Rebelles en Français) avec Michelle Pfeiffer, qui est son plus gros succès. Ecoulé à plusieurs millions d'exemplaires, cette chanson, qui reprend la mélodie d'un titre de Stevie Wonder, se classe meilleur single de l'année et lui permet de décrocher le Grammy Award de la meilleure performance rap solo.

Coolio lui-même s'était dit surpris par le succès de sa chanson. "Je n'aurais jamais pensé qu'elle se diffuserait comme elle l'a fait, touchant tous les âges, les races, les genres, les pays et les générations" avait-il ainsi déclaré dans une interview accordée à l'émission britannique "The Voice". Le rappeur a aussi joué la comédie. On l'a vu dans le film Batman et Robin sorti en 1997 puis dans la série Une nounou d'enfer.