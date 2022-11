Autographes, photos et grosse ambiance pour l'entraînement du LOSC, ouvert au public ce mardi

Pour occuper un jour férié, c'est encore mieux qu'une balade en forêt. À cinq jours de la réception du Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1, l'entraînement des joueurs du LOSC, au domaine de Luchin, était exceptionnellement ouvert au public ce mardi matin, pour le plus grand plaisir des supporters.

Chasse aux autographes

En tribune et le long du terrain : des abonnés, des supporters venus en famille ou entre amis, ou encore des clubs partenaires du LOSC. "C'est un moment qui fait plaisir aux enfants, ça occupe bien les vacances, et ça leur permet de croiser d'un peu plus près les joueurs qu'ils voient sur le terrain pendant les matchs", explique Dominique, venu de Roncq avec sa femme et ses trois garçons.

L'entraînement se termine avec l'inévitable chasse aux autographes, à laquelle participe de bon cœur plusieurs joueurs. "Comme on s'entraîne à chaque fois dans notre cocon, ça fait du bien de voir un peu de gens, ça change", nous confie le milieu offensif Alan Virginius.

Proximité avec les supporters

Déjà en octobre dernier, le LOSC avait ouvert son entraînement au public, avant le derby contre le RC Lens. "C'est un engagement qui avait été pris par le président et par le coach à son arrivée, explique Damien Février, le président des Dogues Pompon's, une association de supporters. Il y a quelques années, on faisait beaucoup d'entraînements ouverts au public. Il y a eu une succession de coachs qui n'y étaient pas favorables, mais le coach Fonseca voulait absolument qu'on renoue avec ça. L'amour du club passe aussi par ça."

Les supporters des Dogues espèrent donc revenir bientôt au domaine de Luchin, surtout ceux qui ont raté leur photo avec les joueurs.