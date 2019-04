"Autonomes", un nouveau documentaire en Mayenne tourné par François Begaudeau

Mayenne, France

Ils sont sourciers, magnétiseurs, travaillent dans une ferme collective ou construisent une yourte. Des Mayennais ont ouvert leurs portes à l'écrivain, acteur et réalisateur François Begaudeau qui réalise un mois de tournage depuis le 8 avril 2019 dans notre département pour "Autonomes", son prochain film-documentaire, dans les salles en 2020. "Des gens hors des clous", précise l'auteur que France Bleu Mayenne a rencontré pour l'occasion.

Trente lieux différents en Mayenne et autant d'histoires à raconter

Le tournage est réalisé dans une trentaine de lieux différents, jusqu'à la frontière avec la Loire-Atlantique, avec comme base arrière Laval. Fontaine-Daniel, Pré-en-Pail, Château Gontier, Mayenne, Montflours, de nombreux lieux-dits... La petite équipe de celui qui vit à Paris parcourt le département pour aller à la rencontre de ces Mayennais qui ont parfois tout quitté pour retourner à un mode de vie plus simple.

"Qu'est-ce que ça veut dire être autonome dans sa vie ? Il y a tout de suite un sens économique à l'autonomie, essayer d'être le plus indépendant possible économiquement, de sorte que l'on puisse construire sa vie, organiser sa vie librement, après j'explore aussi l'autonomie spirituelle, intellectuelle, moral, et c'est ça qui permet d'aller regarder des pratiques de soins alternatifs, on va aller voir un magnétiseur, des sourciers", explique François Begaudeau.