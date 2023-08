Autour de Toulouse, le cinéma en plein air cartonne

Oubliez les popcorns, les fauteuils rouges molletonnés, l'obscurité des salles traditionnelles. Dans un cinéma plein air, vous pourrez sentir le vent qui souffle, admirer les étoiles, sur une chaise souvent très basique, en plastique (ou un transat, pour les chanceux), le tout, en regardant un film. Voilà une activité estivale qui n'est pas nouvelle. Au contraire, elle paraît indémodable. Ces dernières années même, le nombre de séances au grand air se multiplie, le nombre de billets explose. Exemple autour de Toulouse, où vous n'aurez pas de peine à trouver des séances près de chez vous.

Des séances pour 300 personnes dans une commune de 3.000 habitants

Une capacité de 500 places dans la cour de la cinémathèque de Toulouse. Séance complète ce soir-là, comme souvent cet été. © Radio France - Lise Dussaut

Pinsaguel par exemple - entre Toulouse et Muret, pas plus de 3.000 habitants -, propose des projections en plein air depuis 2019. On vous plante le décor (attention, c'est du haut niveau) : dans la cour du château. Vous pourrez regarder le mercredi ou le vendredi "Alibi.com", "Barbie", le dernier "Indiana Jones" ou "Mission Impossible", mais aussi "Avatar" ou "Anatomie d'une chute", couronné de la Palme d'Or au festival de Cannes il y a quelques mois.

"Cela rencontre un grand succès", se réjouit Léonard Labouz, le directeur du cinéma Véo de Muret, qui gère les projections. A chaque séance, entre 200 et 300 personnes, quand la séance n'est pas complète. "Le Covid a démultiplié l'offre de séances, expose-t-il. A un moment donné, c'était la seule chose que l'on pouvait faire. Depuis, on reste sur ce rythme de séances assez soutenu l'été. Cela répond à une demande."

"Nous allons encore battre le record"

A Toulouse, plusieurs lieux proposent des projections au grand air. Comme la Cinémathèque, pour laquelle c'est le 19e été. "Nous fonctionnons à plein régime, reconnaît le directeur, Franck Loiret. Là, au milieu de l'été, nous en sommes déjà à plus de 7.000 spectateurs. Nous battons à nouveau les records de l'année dernière, où nous n'avions déjà jamais fait autant de spectateurs : 14.000". Pour 2023, le directeur espère donc atteindre les 15.000, voire 16.000, billets vendus.

Programmation très éclectique dans les séances de plein air, comme ici, l'incroyable "Nos jours heureux". © Radio France - Lise Dussaut

La plupart des séances proposées, du mercredi au dimanche, sont complètes. "Et c'est de plus en plus fréquent, rajoute Franck Loiret. C'est clair, il se passe quelque chose. On le voit sur les trois dernières années. C'est vraiment devenu un rendez-vous, les gens aiment ce concept. Nous avons la chance d'avoir cette cour magnifique rue du Taur. Nous avons 500 places dehors mais il faudrait même élargir, ce qui va être très compliqué, on ne peut pas pousser les murs !".

Programmation tout aussi éclectique : du "Journal de Bridget Jones", en passant par l'iconique "Taxi Driver", le magnifique "The artist", "Le silence des agneaux", "Antoinette dans les Cévennes", "Mamma Mia", "La leçon de Piano"... Des films à (re)regarder, cette fois dans un transat avec un petit plaid sur les genoux pour ceux qui pensent à tout. Surtout qu'en plein air (et ça n'est pas parce que ça rime), les places sont moins chères. Mais attention à la pluie...