Autrans : le portrait sensible d'une bergère iranienne récompensé par le jury du 36e FIFMA

Autrans, France

Grand Prix du film documentaire de montagne

"Yaser Talebi magnifie les montagnes d’Iran, mais son film pourrait se passer partout, et depuis la nuit des temps, écrivent les membres du jury de la 36e édition du Festival international du film de montagne d'Autrans (FIFMA). La poésie de Yelband est un langage universel."

Le jury du FIFMA 2019 était présidé par le journaliste et éditeur Charlie Buffet (à droite de la photo) © Radio France - Lionel Cariou

En attribuant cette année le Grand Prix au film iranien Beloved - Yelband, le jury que préside le journaliste et éditeur Charlie Buffet (éditions Guérin/Paulsen) récompense le portrait sensible d'une femme de 82 ans, Firouzeh la bergère, qui a choisi de vivre en toute indépendance au cœur des montagnes.

Prix Alpinisme

Le prix alpinisme pour "Ostatnia góra", une plongée au cœur de l'expédition hivernale polonaise au K2 en 2018 - FIFMA 2019

Le jury du 36e FIFMA a choisi de l'attribuer au film Ostatnia góra (The last mountain). Le réalisateur Dariusz Zaluski propose au spectateur une immersion sans filtre au cœur de l'expédition hivernale polonaise au K2 en 2018. On y voit notamment l'opération de sauvetage d'Elisabeth Revol menée avec succès par deux membres de l'équipe, Denis Urubko et Adam Bielecki.

Prix Nature et Environnement

"Ours, simplement sauvage", remporte le prix Nature et Environnement du 36e FIFMA d'Autrans - Vincent Munier et Laurent Joffrion

Multiprimé, notamment aux Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble (Grand Prix du film d'aventure scientifique 2019), le documentaire de Vincent Munier et Laurent Joffrion Ours, simplement sauvage confirme à Autrans la puissance de son message. Les réalisateurs nous montrent comment êtres humains et nature sauvage cohabite de manière harmonieuse dans les montagnes cantabriatiques (Nord-Ouest de l'Espagne).

Prix Vie des Hommes

Le prix Vie des Hommes pour "La Grand-messe", un film sur les spectateurs du Tour de France - FIFMA 2019

Ils sont là tous les ans, sur le bord de la route, fidèles. La grand-messe de Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier nous font côtoyer des aficionados du Tour de France.

Prix de la meilleure réalisation technique

Prix de la meilleure réalisation technique ⠂Drømmeland de Joost van der Wiel - FIFMA 2019

Le jury a récompensé le film Drømmeland de Joost van der Wiel pour sa qualité technique. Le film raconte l'histoire de la solitude pesante de Nils, retiré dans une cabane au fin-fond de la Norvège.

Prix du public du film documentaire

Beloved - Delband, de Yaser Tabeli (voir plus haut) remporte le Prix du public catégorie documentaire.

Prix du public du film de fiction

Prix du public du film de fiction ⠂Nefta Football Club, d'Yves Piat - FIFMA Autrans 2019

Il revient à Nefta Football Club, réalisé par Yves Piat et tourné en Tunisie.

Prix du public du film d'animation

Prix du public du film d'animation ⠂After the Rain - FIFMA Autrans 2019

After the Rain, de Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin, Juan Olarte, Juan Pablo de la Rosa Zalamea, Carlos Oscar Salazar Tornero et Lucile Palomino, remporte le Prix du public du film d'animation.

Prix INA de la Première Réalisation

Prix INA de la Première Réalisation ⠂Historia de Lobos, d'Agnes Meng - FIFMA Autrans 2019

Dans Historia de Lobos, Agnes Meng compile ici dans son premier film une série d'histoires sur le loup que l'on se raconte dans un village du Nord du Portugal.

Prix du Jury UshuaïaTV

La chaîne de télé a choisi de récompenser Beloved - Delband, de Yaser Tabeli (voir plus haut).

Prix du Jury Alpes Is(H)ere

Prix du Jury Alpes Is(he)re ⠂Le Requiem de la Banquise - Marc de Langenhagen

Le Requiem de la banquise, récompensé par le nouveau Prix Alpes Is(h)ere (la marque développée par le Conseil départemental de l'Isère, ndlr) suit une équipe de scientifiques grenoblois sur l'archipel du Svalbard, au nord de la Norvège. Leur mission : mettre au point une nouvelle méthode de mesure de l'épaisseur de la glace dans un territoire frappé de plein fouet par les effets du réchauffement climatique.