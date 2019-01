Autrans-Méaudre : des parcours inédits pour la 41e édition de la Foulée Blanche

Autrans, France

La 41e édition de la Foulée Blanche démarre mercredi 23 janvier et ce sont les lycéens et les collégiens qui vont être les premiers à skier sur les pistes du Vercors, autour d'Autrans-Méaudre (Isère). Les épreuves-reines se dérouleront samedi et dimanche avec les 20 et 42 kilomètres de ski de fond. Le maintien de l'événement est un soulagement pour les organisateurs puisqu'il a failli être annulé à cause du manque de neige.

⛷️ Le 23 janvier, plus de 2 000 collégiens et lycéens du @CDIsere seront sur la ligne de départ de la #Fouléedesjeunes pour la 41e édition de la @FouleeBlanche

Merci à nos partenaires, @UNSS_Grenoble et @CDOS_38 qui animent et organisent cette grande journée sportive. pic.twitter.com/xtgMgm6AGG — Isère (@CDIsere) January 22, 2019

Deux zones de départ sur les hauteurs

"Les conditions d'enneigement, trop limites dans la station, nous ont obligé à trouver d'autres parcours, explique Michèle Arnaud. Des aménagements ont été récemment trouvés par les organisateurs pour que les épreuves soient maintenues.

"Nous ne pouvons pas partir de la plaine de Méaudre, alors nous partirons des hauteurs"

La présidente de l'association d'organisation explique qu'il y a deux nouvelles zones de départ qui ont été trouvées : "la première se situe sur le plateau de Gève que les gens connaissent (1.289 mètres d'altitude), pour le départ des épreuves scolaires et des 5 et 10 kilomètres (...) et la deuxième sera installée au domaine des Narces pour les départs du 20 et 42 kilomètres samedi et dimanche".

Communiqué de presse du Mardi 22 janvier avec toutes les informations les plus fraîches. 😁 https://t.co/bm0DsCRsFG — Foulée Blanche (@FouleeBlanche) January 22, 2019

De grands parcours inédits

Le nouveau point de départ de ces longs parcours, au domaine des Narces à 1.300 mètres d'altitude, est "une première", "une exception qui ne se re-verra peut-être jamais". D'après l'organisatrice, ce tracé offre "un beau parcours sur les balcons, qui permettra aux gens de voir quelque chose de complètement différent. Ils vont circuler dans toute la forêt qui relie Méaudre à Autrans, avant de terminer à Gève".

Les inscriptions sont encore ouvertes, elles sont limitées à 700 concurrents par course pour le 20 et le 42 kilomètres afin d'organiser au mieux le transport des concurrents jusqu'aux Narces.