Plus de 3000 personnes ce 15 août sur les bords de l'Allier, à Pont-du-Château pour la 16e édition de la fête de la friture. Les visiteurs sont passés par la dégustation des incontournables ablettes et gougeons. C'était il y a quelques années un plat incontournable des guinguettes de la région.

Pont-du-Château, France

C'est un des événements phares du 15 août. La fête de la friture a réuni ce mardi plus de 3 000 personnes à Pont-du-Château sur les bords de l'Allier. Étape incontournable, la dégustation des ablettes et gougeons. Il fallait faire une bonne heure de queue pour obtenir son ticket. Derrière de grandes friteuses, le chef Antoine Bancillon s'active pour servir tout le monde. "J'utilise plus de 300 kilos de fritures et 600 de frites. C'est beaucoup mais il arrive qu'on en manque. Là jusqu'à 14 heures il y a une grosse affluence, puis ensuite ça repart de plus belle à 18 heures jusqu'à ce que le stock soit épuisé."

De longues minutes d'attente

Alors qu'Antoine supervise ses équipiers, derrière le comptoir, il faut jouer des coudes pour aller chercher sa nourriture. Annie n'a pas eu ce problème, elle est l'une des premières à s'installer à table avec ses barquettes en mains. "Je suis arrivée un peu plus tôt que tout le monde, donc j'ai pas eu de problèmes. En plus il y a une bonne ambiance, le cadre est très agréable, je vais sûrement revenir." D'autres ont eu un peu moins de chance. Anna vient pour la première fois. "J'ai fait la queue pendant trois quarts d'heure. Mais ça valait vraiment le coup ! Je ne suis pas de la région et donc je ne connaissais pas la friture. C'est vraiment délicieux, il y a un petit goût de sardine."

Il y a beaucoup de souvenirs autour de cette fête de la friture. René Vinzio maire de Pont-du-Château a d'ailleurs une anecdote. "Quand on a relancé cette fête, il y a une personne qui est venue me voir et qui me disait qu'il avait passé ses premiers congés payés à la plage des Palisses." La friture était un plat incontournable des guinguettes de la région. Mais aujourd'hui difficile d'en trouver. Beaucoup de restaurants proposent des fritures venant d'Europe de l'est. Thierry Sibère, président l'association des pêcheurs amateurs aux engins du Puy de Dôme, "Comme il n'y a plus de pêcheurs professionnels c'est très difficile de trouver des ablettes et gougeons dans l'Allier. _Il n'y a qu'eux qui peuvent en vendre_." Dans le Puy-de-Dôme, il n'y a qu'un pêcheur professionnel autorisé à vendre de la friture.