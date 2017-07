Auvergne: 40 cyclistes équipés de vélos solaires s'embarquent dans le Sun Trip Tour

Le départ du Sun Trip Tour a été donné ce samedi à 10h30 depuis la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Une aventure à énergie 100% renouvelable!

Des vélos équipés de panneaux solaires, voilà qui n'est pas commun. Et il y en avait de toutes les formes ce samedi matin sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Des vélos en position couchée ou à trois roues sur lesquels le panneau solaire est installé au-dessus du cyclistes. Mais aussi des vélos classiques parés d'une petite remorque arrière chargée de panneaux solaires.

Daniel et son vélo solaire en position allongé © Radio France - Lauriane Havard

Je suis prêt pour le challenge!

Daniel est spécialement venu d'Italie pour ce Sun Trip Tour qui va parcourir 1000 km à travers les montagnes d'Auvergne et des Alpes. Cet italien d'une cinquantaine d'années a conçu son vélo solaire lui-même. "Le moteur est situé dans la roue avant" explique t-il. "J'ai installé la batterie, toute la partie connectique et une fois que j'ai électrifié le vélo, j'ai posé le panneau solaire et j'ai fait des tests. Maintenant je suis prêt pour le challenge!" raconte Daniel. Il fait parti des 42 cyclistes qui se sont lancés dans cette aventure originale.

Un tour de France écolo

Avant de parcourir une partie de l'Auvergne, le Sun Trip s'est d'abord exporté à l'international. En 2013 et 2015, ce périple en vélo solaire a eu lieu au Kazakhstan et en Turquie. "On a souhaité créer ce 3ème Sun Trip à une échelle régionale et l'idée c'est de montrer que le vélo électrique solaire permet à des gens de faire des distances dignes du Tour de France! Un Tour de France version écolo, décliné en mode Auvergne-Rhône-Alpes" explique le savoyard Florian Bailly qui est le fondateur du Sun Trip.

Le peloton de ces 42 cyclistes équipés de leurs vélos électriques alimentés par des panneaux solaires arrivera au Puy-en-Velay ce dimanche 9 juillet entre 14h et 18h. Ce n'est pas une course donc tous les participants vont à leur allure. Une page Facebook a été crée pour suivre leur périple.