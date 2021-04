Auvergne Destination: les quatre départements auvergnats à la conquête des touristes

Le Cantal et le Puy-de-Dôme avaient lancé le mouvement en 2019 en travaillant en commun pour attirer les touristes, autour du thème des volcans. La Haute-Loire et l'Allier viennent de les rejoindre. Les volcans, l'eau et le tourisme de pleine nature seront les thématiques communes. L'idée, c'est de faire venir les touristes en Auvergne et pas simplement dans le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme ou l'Allier.

Travail sur la notoriété, mutualisation des des outils et surtout des budgets, les quatre départements vont travailler ensemble (sans créer une nouvelle structure supplémentaire). Cela permettra de toucher plus de monde plutôt que de faire "de la petite épicerie".

Les quatre départements auvergnat vont investir 500.000 €uros d'ici le mois de juillet pour attirer les touristes; cibles privilégiées les parisiens et les lyonnais. Un budget utilisé pour une campagne d'affichage (400 affiches à Lyon, 1.000 à Paris), un magazine distribué dans les kiosques parisiens ou avec le quotidien Le Progrès dans l'agglomération lyonnaise, des spots radio sur France Inter (pour un public essentiellement parisien) et enfin une campagne internet.

Cette première opération a été réalisée rapidement. Les départements auvergnats prévoient plus gros pour 2022, en particulier une campagne de publicité télévisée pour cette fois cibler tous les français.

Les chiffres du tourisme en Auvergne

- 20.000 emplois (11% des salariés auvergnats)

- 15% du PIB d'un département comme le Cantal

- 550.000 lits touristiques

- 26,8 millions de nuitées

- 40.000 curistes