Auvergne : le massif du Sancy prépare sa saison d'été

On ne risque pas de s'ennuyer dans le Sancy cet été. Activités de pleine nature, festivals en tout genre. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Le massif du Sancy propose encore beaucoup d'activités pleine nature, de festivals en tout genre. D'ailleurs l'été représente 70% de l'activité touristique dans le Sancy. Et déjà le taux de réservation atteint plus de 50%. Un chiffre en léger recul par rapport à l'an dernier, mais pas d'inquiétude, le touriste réserve de plus en plus tard.

Château de Murol © Radio France - Emmanuel Moreau

"On espère au moins atteindre 70% de la capacité total des 35 000 lits du massif du Sancy" précise Luc Stelly, directeur de l'Office du Tourisme du Sancy. Il n'est donc jamais trop tard pour réserver. Enfin bonne nouvelle, pour ceux qui apprécient le luxe et la nature le Mildiss, l'Hôtel Spa 4 étoiles ouvre le 4 juillet à Besse.Tous les renseignements sur le site de l'Office du tourisme du Sancy.