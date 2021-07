Auvergne : Vulcania en mode pass sanitaire et tests antigéniques

L'équipe de Vulcania a mis les bouchées doubles pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions . "Nous avons eu moins d'une semaine pour tout organiser," précise Frédéric Goullet, directeur commercial du parc. "Il nous a fallu organiser le flux, et trouver une équipe médicale pour pratiquer les tests antigéniques. Un dispositif mis en place jusqu'à la fin août et qui est gratuit même pour les visiteurs étrangers."

La longue file de visiteurs avant le contrôle des pass sanitaires à l'entrée de Vulcania. © Radio France - Claudie Hamon

Un défi réussi, malgré une longue file d'attente à l'entrée. La majorité des visiteurs présente son pass sanitaire. Pour les autres, un test antigénique les attend. Une surprise pour cette jeune femme, "en réservant mon billet sur le site, je n'ai rien vu concernant ce pass sanitaire. J'ai fais une première injection et comme la loi n'est pas encore passée, je pensais que j'avais le temps d'échapper aux tests."

La tente blanche des tests antigéniques. © Radio France - Claudie Hamon

"En fait il y a trois filtres avant d'entrer, le pass sanitaire, le contrôle Vigipirate et les caisses. Et apparemment cela va assez vite," explique Frédéric Goullet. "_Notre grande satisfaction est de constater que de nombreux visiteurs sont venus., malgré ces nouvelles contraintes. C'est rassurant car avec la crise sanitaire notre chiffre d'affaire a été divisé par deux." _Pour une saison entière, le chiffre d'affaire de Vulcania s'élève environ à 10 millions d'euros.

Le Namazu, le Roller Coaster pour comprendre les phénomènes sismiques. © Radio France - Claudie Hamon

Pour accéder sans problème au parc Vulcania, la direction vous conseille de réserver votre billet en ligne car l'application de la jauge réduit le nombre de visiteurs, surtout en cas de mauvais temps.

Ce serait dommage de repartir sans avoir exploré les différentes activités du parc. Il y a bien-sûr le Dragon Ride 2 plus immersif, un nouveau film sur le phénomène de la neige, la forêt des dragons ou le train Namazu, pour comprendre les tremblements de terre.

Le planétarium de Vulcania en construction ouvrira début 2022. © Radio France - Claudie HAMON

Et puis ce tout nouveau bâtiment encore en construction, le plus grand planétarium de France qui ouvrira début 2022. Construit à moitié enterré, le planétarium aura une coupole et un toit végétalisé. "C'est un très beau projet pour illustrer la terre dans l'espace," explique Frédéric Goullet, "car les plus beaux volcans se trouvent sur mars et sur vénus. _Ce sera un très beau spectacle en immersion totale. La programmation est encore à l'étude mais il y aura un film grand public et un autre plus scientifique._"