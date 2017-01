Aux 7 Laux, les saisonniers démarrent enfin la saison

Comme un peu partout, la saison n'a pas très bien commencé dans la station de Belledonne. Seules 6 pistes sur une quarantaine sont ouvertes (grâce aux canons à neige) et les saisonniers ont perdu de précieux jours de travail. Mais aux 7 Laux, on tente de rester optimiste.

Olivier pilote sa dameuse depuis 2 heures du matin. Il faut étaler la neige de culture - la seule qui permet aujourd'hui de skier dans la station - pour que les skieurs puissent profiter des plaisirs de la glisse. Et le résultat est surprenant : oui, on skie aux 7 Laux. Et plutôt bien, même ! La neige est agréable et les clients apprécient, même si seulement 6 pistes sur une quarantaine sont ouvertes. Pendant les vacances, il n'y en avait que trois... Conséquence: un chiffre d'affaire équivalent à 10% d'un Noël "normal". Si les vingt permanents des remontées et du service des pistes n'ont pas chômé ces dernières semaines, en revanche seuls 12 saisonniers étaient inscrits au tableau de service ce week-end, contre une centaine en temps normal.

Les 7 Laux ce week-end © Radio France - Lionel Cariou

Canon à neige en action aux 7 Laux © Radio France - Lionel Cariou

Mais, neige ou pas, à compter de ce lundi, la direction a l'obligation d'embaucher la totalité des travailleurs saisonniers habituels et pour une durée précise, comme le prévoit la convention collective propre aux remontées mécaniques. Toutefois, la station peut avoir recours à l'activité partielle ; et qui dit activité partielle, dit aussi salaires partiels. Le secteur de la restauration n'a pas ce genre d'obligation.

Aux 7 Laux avec les saisonniers des remontées Partager le son sur : Copier

Au chalet des Cortillets, près de l'arrivée du télésiège des Bouquetins, Colette, la patronne, était seule avec un saisonnier la semaine dernière. Ses trois autres salariés habituels ont commencé ce week-end, grâce à l'ouverture de la piste qui dessert le restaurant. Cette situation, elle l'a déjà connu il y a 25 ans. Mais avec ses salariés, qu'elle considère comme ses amis, elle garde le sourire pour accueillir au mieux les clients. En cuisine, alors que diots et crozets mijotent, on fait contre mauvaise fortune bon cœur en trinquant à la reprise du travail. Tardive, mais reprise tout de même.

L'équipe du Chalet des Cortillets aux 7 Laux © Radio France - Lionel Cariou

Aux 7 Laux avec les moniteurs et les saisonniers de la restauration Partager le son sur : Copier

Alors certes, la situation est difficile. Les vacances de Noël représentent normalement 25% du chiffre d'affaire de la saison. Le manque-à-gagner ne pourra pas être rattrapé, mais pour Jean-François Genevray, le directeur des remontées mécaniques, rien ne dit que les prochaines saisons démarreront plus tard que par le passé. Et pour cela, il compte sur les canons à neige, devenus indispensables pour assurer le retour des skieurs en bas de la station, à 1300 mètres d'altitude.