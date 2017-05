C'est parti pour huit jours de festival Aux actes citoyens à Tomblaine !

La cérémonie d'ouverture du festival Aux actes citoyens s'est tenue samedi après-midi, donnant ainsi le top départ pour huit jours de spectacles de théâtre ou musicaux.

A l'espace Jean Jaurès de Tomblaine, samedi après-midi, la cérémonie d'ouverture du festival Aux actes citoyens a donc donné le top départ pour huit jours de spectacles de théâtre. Marionnettes géantes, costumes colorés et décors imitant la Scala de Milan, cette année, l'inauguration avait un petit air de carnaval :

Pour cette 26ème édition, le parrain est l'humoriste Gérard Dahan. D'autres célébrités sont attendues cette semaine, comme Marianne James ou Jean-Claude Dreyfus. Le festival gagne donc progressivement en notoriété, pour le plus grand bonheur de Sylvie qui habite à Tomblaine :

Alex Ferron, fils du député-maire de Tomblaine Hervé Ferron, n'hésite pas à comparer ce festival à celui d'Avignon :

On aime bien dire que c'est le deuxième festival théâtre en France. D'année en année c'est de plus en plus vrai. J'espère qu'un jour on sera aussi grand qu'Avignon".