Aux Ancizes, le vélorail fait le plein cet été

Henri s'extirpe un peu essoufflé de son vélorail, mais il est La réservation est obligatoire : le vélorail est même complet jusqu'au jeudi 27 août.Res de la Sioule... c'est fantastique !" Patrick et Michel corroborent ses propos, non sans s'envoyer de gentils petits scuds. "C'était super ! Mais j'avais trois fainéants derrière, donc ça faisait un peu lourd !" tance l'un. "C'est moi qui ai pédalé le plus", répond le second, hilare.

Il y a vingt vélorails sur le site, pouvant accueillir cinq personnes chacun © Radio France - Léo Corcos

Il n'empêche, le succès de l'attraction est bien réel. Il y a là-bas 20 vélorails, pouvant accueillir 5 personnes (trois assises et deux qui pédalent). Il y avait, fin juin, 3 départs par jour, ce qui signifiait 300 personnes potentiellement accueillies. Mais face à l'afflux de visiteurs, deux départs ont été ajoutés, ce qui porte la capacité maximale d'accueil à 500 personnes. Un taux pas loin d'être atteint puisque le vélorail accueille 400 à 450 personnes par jour. "Je pense qu'avec le confinement, le fait qu'ils ne puissent pas aller très loin, les gens se sont repliés sur la France, et sur la nature. Et puis il y a aussi le fait que le vélorail est le seul moyen d'accéder au viaduc des Fades", estime Valentin Bakulin, l'un des saisonniers.

"On est pratiquement tout le temps complet. On a même dû embaucher deux personnes juste pour gérer les appels téléphoniques" - Valentin Bakulin, saisonnier au vélorail des Fades

Un vélorail. Trois personnes derrière, deux personnes pour pédaler.a © Radio France - Léo Corcos

Au programme, 15 kilomètres aller-retour, avec trois tunnels à traverser (pas de danger, le vélorail est bien fixé sur les voies ferrées) à une vitesse pouvant atteindre les 30km/h. La balade dure environ deux heures, avec un arrêt évidemment sur le viaduc pour profiter du panorama.

La balade vous en coûtera 38 euros. Les départs sont prévus à 9h, 11h, 14h15, 16h15, 18h15. La réservation est obligatoire : le vélorail est même complet jusqu'au jeudi 27 août. Réservation au 06 60 54 33 29.