Aux Capucins à Brest, on peut manger !

Brest, France

La Fabrik 1801, c'est le premier commerce qui vient d'ouvrir sur le plateau des Capucins de Brest. Un concept nouveau : on y trouve à la fois un steak house, repas servi à table, mais aussi un coin tapas, on peut aussi y déguster des huîtres ou des crêpes, des pizzas et des burgers. En somme, pour tous les estomacs et tous les budgets.

Un bar de 40m de long

On peut même y savourer une bière (avec modération) sur le bar de 40m ! Au total 1300 m2 de surface, et 400 couverts. D'autres commerces suivront dans quelques semaines, mais la Fabrik a déjà créé une cinquantaine d'emplois. Pour Wielfried le Foll, qui a déjà ouvert deux restos dans la marina du port du Château, ce nouvel espace doit être une des locomotives des Capucins, après la Médiathèque, locomotive culturelle.

Horaires du téléphérique aménagés

Pour s'adapter à cette nouvelle offre, les horaires du téléphérique ont été aménagés, désormais, jusqu’à minuit on pourra survoler les lumières de la ville. Bientôt, mais la date n'est pas connue, car le projet a été retardé par des recours, un complexe cinéma deviendra la troisième locomotive des Capucins.

Resto, Culture, Ciné : Les capucins veulent marcher sur 3 pattes

Resto, culture, ciné : trois offres complémentaires. Pour les premiers clients, c’est le plateau qui est séduisant. Prochaine ouverture fin janvier avec le cosmonaute, concept-store de 700 m2 consacré au design et à la création.