EN IMAGES - Aux Eyzies de Tayac, la statue de "L'Homme primitif" se refait une beauté

Corseté de métal et de toile, il n'y a plus guère que la tête de l'homme primitif qui émerge de l'échafaudage, au-dessus du musée de la préhistoire des Eyzies de Tayac. Cette tête de calcaire blond de Lodève surmonte une statue de près de trois mètres de haut. C'est celle de "L'Homme primitif" de Paul Dardé, installé en 1930 sur le terrasse du musée de la préhistoire. Elle domine toute la vallée. Cette statue, propriété du Centre National des Arts Plastiques veille sur la grande Beune et la Vézère depuis plus de 90 ans. Et depuis, le crane poli de "L'Homme primitif" imaginé par Paul Dardé en 1930 a subi quelques outrages: pluies, vents, fientes acides de pigeon. De quoi perdre sa dignité, il était temps de lui redonner un peu de lustre. C'est ce à quoi se sont attelées Nathalie Mémeteau et Caroline Botbol.

L'homme primitif des Eyzies de Tayac en plein nettoyage © Radio France - Valérie Déjean

Deux restauratrices à son chevet

Ces deux conservatrices travaillent depuis le début de la semaine afin de traiter délicatement ce géant de pierre. "On a commencé par enlever tout ce qui était lichen en surface au scalpel à sec, une fois que l'on a enlevé tout çà on travaille à la vapeur avec des brosses pour retirer tous les dépôts et au coton tige pour essayer d'enlever une couche posée autrefois et qui nous empêche d'atteindre la crasse" explique Nathalie Memeteau.

Nathalie Mémeteau et Catherine Botbol nettoient la statue de l'homme primitif © Radio France - Valérie Déjean

De l'autre côté de la statue, Catherine Botbol brosse les épaules du géant de pierre. Cette conservatrice de Lodève a déjà travaillé sur des œuvres de Paul Dardé qu'elle apprécie beaucoup. Cet artiste atypique né dans une famille de paysans n'a passé qu'un mois au Beaux Arts de Paris, une semaine dans l'atelier de Rodin. C'est un autodidacte qui s'est beaucoup renseigné sur l'homme de Neandertal avant d'en sortir cette statue, comme un homme émergeant d'une gangue de terre. Une statue d'une modernité "déconcertante" selon Catherine Botbol : "Je trouve qu'elle s'insère particulièrement bien et en même temps, elle est comme un un ovni au sein de cette architecture. Elle est indémodable".

Cette nouvelle version rafraichie de la statue du musée de la préhistoire pourrait surprendre un peu les habitués qui ont l'habitude de passer sous celui qu'on appelait à tort " L"homme de Cro Magnon". Il sera peut-être un peu plus clair, mais toujours là, rajeuni. Vous pourrez d'ailleurs découvrir sa version rafraichie lors des journées du Patrimoine. L'accès sera gratuit. Et pour la petite histoire, sachez qu'il a un petit nom qui lui a été donné par le personnel du musée plus intime avec ce géant de pierre de 5 tonnes, il a été surnommé WAGABOU.